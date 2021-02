Kitchen Impossible: Mälzer gegen Freunde – diese Sterneköche muss er besiegen

Kitchen Impossible hat in der neuen Staffel wieder hochkarätige Gegner für Tim Mälzer auf Lager. Diese Köche muss der Vox-Koch besiegen – er kennt sie bereits.

Hamburg – „Kitchen Impossible“ hat Tim Mälzer in diesem Jahr eine ganz besonders heikle Ausgabe gestellt. Der Star-Koch muss gegen viele seiner guten Freunde kochen, die er bereits seit Jahren kennt, wie nordbuzz.de berichtet. Dazu gehört zum Beispiel Tim Raue, der bereits seit vielen Jahren immer wieder als Gegner von Mälzer in der VOX-Kochshow dabei war. Er wird in diesem Jahr in einem Triell gegen Mälzer und Alexander Hermann antreten. Diese Wettkampfform gab es bei „Kitchen Impossible“ so noch nicht. Auch Ludwig Maurer, der in der ersten Folge gegen Mälzer kochen wird, sorgt für Neuigkeiten in der Show. Er macht sich nämlich selbst zum Originalkoch und lässt seinen Duellanten ein fränkisches Gericht von ihm nachkochen. Weiterhin ist neu, dass die Dreharbeiten Corona-bedingt dieses Jahr in Deutschland und Österreich stattfanden und nicht wie üblich in exotischen Ländern rund um den Globus. Die erste Folge der Show läuft am Valentinstag, den 14. Februar um 20:15 Uhr auf VOX, kann aber vorab auch schon auf TVNOW geschaut werden. // * nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.