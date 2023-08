Blue Beetle: Kritik zum neuen DC-Superheldenfilm

Von: Adam Arndt

Poster zum Kinofilm „Blue Beetle“ © Warner Bros.

Nach „The Flash“ soll es in diesem Kinosommer ein weiterer DC-Superheld in den Kinos probieren. Jaime Reyes aka „Blue Beetle“, gespielt vom „Cobra-Kai“-Star Xolo Maridueña, bringt seine ganze Familie mit. Gelingt das Filmdebüt?

Bei Figuren aus dem DC-Universum kann es vorkommen, dass die Grundidee sehr viel älter ist, als man annehmen würde. Die erste von bisher drei Figuren mit dem Namen „Blue Beetle“ debütierte bereits im Jahr 1939 via Fox Comics. 1966 erschuf der „Spider-Man“-Co-Schöpfer dann die Ted-Kord-Version der Figur, die viele Jahrzehnte ein Dasein in der dritten Reihe der Helden fristete und zunächst bei Charlton Comics erschien, ehe die Figuren des Verlags Mitte der 1980er zu DC-Helden wurden.

2006 dann feierte Jaime Reyes als dritter Blue Beetle während der „Infinite Crisis“ sein Debüt und spielte auch in der Animationsserie „The Brave and The Bold“ von 2008 bis 2011 eine größere Rolle. Jaime erschien auch in „Smallville“ und der „Young Justice“-Zeichentrickserie. Einige Gamer kennen die Figur womöglich auch schon als spielbare Figur aus „Injustice 2“. Ob sich der aktuelle Gang ins Kino für den Film „Blue Beetle“ lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)