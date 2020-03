"Kingdom": Wird es eine 3. Staffel der koreanischen Zombie-Serie geben?

Die Macher der koreanischen Serie "Kingdom" konnten mit einer spannenden 2. Staffel begeistern. Wird sich Netflix auf eine weitere Fortsetzung einlassen?

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 2. Staffel von "Kingdom"+++

Am 13. März erschien die 2. Staffel von "Kingdom" .

. Die koreanische Zombie-Serie kam bei den Abonnenten erstaunlich gut an.

kam bei den Abonnenten erstaunlich gut an. Jetzt hoffen Fans auf eine 3. Staffel.

Politische Intrigen und Zombies. Wer denkt, dass diese zwei Themen nicht zusammenpassen, der hat womöglich "Kingdom" noch nicht gesehen. Während Serien wie "The Walking Dead" das Leben nach der Apokalypse in den Vordergrund stellen, beschäftigt sich die Netflix-Produktion aus Südkorea mit der Frage, wie insbesondere der Alltag der Adeligen trotz einer sich verbreitenden Krankheit weiter bestehen kann.

Ein Konzept, das aufgeht, denn auch die 2. Staffel von "Kingdom" beeindruckte die Fans. Doch wird die Geschichte um Kronprinz Chang (Ju Ji-hoon) weitergehen?

So endete die 2. Staffel von "Kingdom"

Zunächst stellt sich die Frage, ob das Ende der 2. Staffel von "Kingdom"* überhaupt Spielraum für eine Fortsetzung lässt. Tatsächlich sah es zunächst danach aus, als ob Drehbuchautor Kim Eun-hee der Geschichte ein rundes Ende bescheren würde: Nachdem sich die Untoten Zugang zum Palast verschafften, fiel ihnen die Königin (Kim Hye-jun) zum Opfer. Ihr Kind brachte sie zuvor schon zur Welt, Kronprinz Chang hätte dieses also nur umbringen müssen, um seinen Thronanspruch zu sichern. Stattdessen entschied er sich, dem Jungen an seiner Stelle die Macht zu übertragen.

Sieben Jahre später scheint die Krankheit komplett ausgerottet zu sein. Doch die Geschichte ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende: Der neue siebenjährige König, der kurz nach seiner Geburt gebissen und wieder geheilt wurde, scheint noch einen Parasiten in sich zu tragen. Zudem finden Kronprinz Chang und Seo-bi (Bae Doona) im Norden des Landes Antworten zum Ursprung der Plage. Sie treffen die Händlerin, die das Kraut, das die Krankheit auslöste, verkauft hatte. Weshalb sie so handelte, bleibt ein Mysterium und soll vermutlich in der 3. Staffel geklärt werden.

Wird es eine 3. Staffel von "Kingdom" geben?

Somit lässt die Handlung Spielraum für eine weitere Staffel offen. Ob sie gedreht wird oder nicht, hat Netflix allerdings noch nicht bestätigt. Es dürfte aber nicht allzu lange dauern, bis der Streamingdienst hierzu ein Statement abgibt.

