Verlässt „Hartz und herzlich“-Elvis die Benz-Baracken? „Wenn das so weitergeht…“

Von: Sina Koch

„Hartz und herzlich“ - In der Kult-Siedlung hat es große Veränderungen gegeben. Das Leben in den Benz-Baracken wandelt sich immer mehr – das passt TV-Liebling Elvis gar nicht!

Die Benz-Baracken in Mannheim – ein Viertel so vielfältig wie seine Bewohner. Seit 2017 bekommen die „Hartz und herzlich“-Zuschauer einen Einblick in den bunten Alltag der Benz-Barackler. Das Leben der Mannheimer ist von Arbeitslosigkeit und Geldsorgen geprägt. Doch das Gesicht der Siedlung wandelt sich allmählich – immer mehr Neubauten entstehen. Darüber berichtet MANNHEIM24.

Sendung Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: TV-Liebling Elvis spielt mit dem Gedanken, wegzuziehen

Die Entwicklung in der sozialschwachen Siedlung gefällt „Hartz und herzlich“-Liebling Elvis überhaupt nicht. Seit einiger Zeit wird gebaut. Wer die neuen Häuser bezieht, war auch Gesprächsthema bei „Hartz und herzlich“-Protagonisten Elvis und Dagmar. Das bekannte Gemeinschaftsgefühl und die Nachbarschaftshilfe droht mit dem Einzug der neuen Bewohner immer mehr zu bröckeln.

Elvis, der sich Harmonie wünscht, ist nicht unbedingt begeistert von den Neuankömmlingen in seinem Viertel. Zuletzt hatte der „Hartz und herzlich“-Liebling auf Social Media die Manieren der neuen Nachbarn bemängelt. Eigentlich hatte RTLZWEI-Bekanntheit Elvis gehofft, dass sich die neuen Häuser und Nachbarn problemlos in das Viertel einreihen beziehungsweise einbringen würden. Doch die Veränderungen sind gravierend.

„Hartz und herzlich“-Elvis liebäugelt mit einem Umzug – „Wenn das so weitergeht, ziehen wir weg“

In seiner eigenen Facebook-Serie „Einfach Elvis“ spricht der Kult-Barackler darüber, wie sehr ihn die Veränderungen stören. „Das Leben hier früher und das Leben hier heute sind wie Tag und Nacht. Die ganzen Blöcke, die da standen, waren eine Gemeinschaft – da hat jeder jeden gekannt. Die neuen Häuser [....], die meisten hier sind Fremde. Da ist dieses Gemeinschaftliche nicht mehr, was schade ist“, enthüllt Elvis bei einem Rundgang durch sein Viertel.

Ob die Benz-Baracken noch lange Elvis‘ Heimat sein werden? Der Mannheimer denkt tatsächlich über einen Umzug nach: „Eigentlich habe ich immer gesagt: Ich ziehe hier nie weg! Das hier ist mein großes Wohnzimmer und mich trägt man hier nur mit den Füßen voran weg, aber mittlerweile sind Katrin und ich dabei, dass wir sagen: Wenn das so weitergeht, dann ziehen wir weg!“

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Elvis und Katrin ziehen Umzug in Erwägung

„Es ist schade, aber es ist nicht mehr so, wie es einmal war“, offenbart Elvis. Es tue ihm im Herzen weh, mitanzusehen, wie der nachbarschaftliche Zusammenhalt immer mehr schwindet – und auch die Baracken-Blöcke in Zukunft dem Erdboden gleich gemacht werden. Übrigens: Die „Hartz und herzlich“-Familie Petra, Pascal und Selina kehrte den Benz-Baracken kürzlich tatsächlich den Rücken.

„Die alten Blöcke, die noch da hinten stehen, wo Janine und meine Tochter Vanessa wohnen, da ist immer noch dieser Zusammenhalt – aber die werden früher oder später auch abgerissen. Ich schätze mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden diese Blöcke auch wegkommen und dann kommen da wahrscheinlich auch solche Würfelhäuser hin“, vermutet Elvis. (sik)