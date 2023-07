Quotenkampf zwischen 12 Jahre altem ARD-Krimi und Johannes B. Kerners Quizshow hat klaren Sieger

Von: Melanie Habeck

Am Mittwochabend spielte sich bei den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ein hart umkämpftes Quotenduell ab. Wer konnte mehr Zuschauer mit seinem Programm begeistern?

München – Am Mittwoch (20. Juli) lieferten sich vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste und ZDF einen erbitterten Kampf um die besten Einschaltquoten. Während in der ARD eine Wiederholung eines zwölf Jahre alten Krimis lief, setzte das ZDF auf eine Quizshow mit Johannes B. Kerner (58): Ein Sender konnte mit seinem Programm dabei deutlich besser beim Publikum punkten.

Krimi gegen Quizshow: Was kam beim Publikum besser an?

Die Primetime ist bei den TV-Sendern stets hart umkämpft, so wanderten am Dienstag etliche Zuschauer von der RTL-Serie „Der König von Palma“ zur Konkurrenz ab. Am Mittwochabend schickte Das Erste dann einen zwölf Jahre alten Spielfilm ins Quotenrennen. In „Nacht ohne Morgen“ ging der inzwischen verstorbene Götz George (†77) als Jurist Jasper Dänert einem fast 20 Jahre alten Mordfall auf die Spur. Obwohl es sich dabei um eine Wiederholung handelte, traf der Krimi offenbar den Nerv der Zuschauer: Durchschnittlich 3,53 Millionen Menschen fieberten laut DWDL-Zahlenzentrale bei der Geschichte mit, sodass sich das Erste einen Marktanteil von 16,1 Prozent sowie den Tagessieg in der Primetime sichern konnte.

Im ZDF lief parallel die Quizshow „Da kommst du nie drauf!“: Gemeinsam mit prominenten Gästen wie Michael Mittermeier (57) und Bülent Ceylan (47) ging Moderator Johannes B. Kerner ungewöhnlichen Fragen auf den Grund. Die Ratesendung hatte im Quotenduell mit der ARD jedoch deutlich das Nachsehen: 2,83 Millionen Zuschauer interessierten sich für die Wissensshow – das entspricht einem Marktanteil von 12,9 Prozent.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Auch bei den Privatsendern war die Primetime hart umkämpft

Es ist nicht das erste Mal, dass die ARD in dieser Woche einen Quotenerfolg feiert: Auch die Arztserie „In aller Freundschaft“ ging am Vorabend mit 3,72 Millionen Zuschauern als Sieger im Reichweitenkampf hervor. Zuvor fuhr am Dienstag auch die „Tagesschau“ mit 560.000 Fernsehenden ordentliche Einschaltzahlen ein.

Bei den privaten TV-Sendern war die Primetime am Mittwochabend ebenfalls hart umkämpft: Die Dokusoap von Daniela Katzenberger (36) trat gegen die zweite Folge von „Die Bachelorette“ an – dabei musste sich „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ im direkten Vergleich mit der Kuppelshow deutlich geschlagen geben. Verwendete Quellen: dwdl.de