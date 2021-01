Streamingdienst bewirbt Serie als „sterbenslangweilig“ – trotzdem bekommt sie eine 2. Staffel

Spannend und actiongeladen muss eine gute Serie sein? TVNOW ist anderer Meinung. Die Plattform von RTL beschert der „langweiligsten Serie“ sogar eine 2. Staffel.

In der Geschichte passiert nichts und die Figuren führen nur banale Gespräche. Man muss Film nicht studiert haben, um zu wissen, dass das keine guten Voraussetzungen für eine Produktion sind. Trotzdem verspricht sich der RTL-Streamingdienst TVNOW viel von diesem Konzept und testet es in „KBV - Keine besonderen Vorkommnisse“ aus. Letztendlich existieren doch genug Krimis*, in denen Polizisten von Fall zu Fall huschen und Tätern hinterherjagen. In der neuen Serie gibt es jedoch – wie es der Name bereits andeuten – keine besonderen Vorkommnisse.

Ab dem 25. Februar 2021 stellt der TVNOW alle sechs Folgen zur Verfügung. Und es gibt gute Nachrichten: Schon jetzt wurde eine 2. Season bestätigt. So wenig vielversprechend scheint die als „sterbenslangweile Cop-Comedy“ beworbene Serie also nicht zu sein.

„KBV - Keine besonderen Vorkommnisse“: Das ist die Handlung der TVNOW-Serie

Eines steht fest: Chancen auf Erfolg sehen die Macher allemal, denn die haben sich mehrere hochkarätige Schauspieler für „KBV - Keine besonderen Vorkommnisse“ geleistet. Die Hauptrollen spielen Jürgen Vogel, Serkan Kaya, Annette Frier, Maike Jüttendonk, Denis Moschitto und Rocko Schamoni. Zudem sind auch Kida Khodr Ramadan, Rauand Taleb, Daniel Zillmann, Andrea Sawatzki, Christina Große und Carl Josef Statnik in der „langweiligsten Serie“ zu sehen.

Darum geht es in „KBV - Keine besonderen Vorkommnisse“: Zwei Hamburger Kommissare beobachten Nacht für Nacht ein Lager, da sie illegale Machenschaften vermuten. Allerdings tut sich nichts und die beiden sind gezwungen, sich mit banalen Gesprächen die Zeit zu vertreiben. So geht es auch den Kriminellen selbst, die im Lagerhaus sitzen sowie zwei Kolleginnen in der Leitstelle der Polizei, welche ebenfalls auf besondere Vorkommnisse warten.

Lesen Sie auch: „Bridgerton“ auf Netflix: Schon aufgefallen? Fans entdecken peinliche Serien-Fehler.

„KBV - Keine besonderen Vorkommnisse“: TVNOW bestellt 2. Staffel

Obwohl die Serie noch nicht gestartet ist, soll TVNOW jetzt schon eine 2. Staffel in Auftrag gegeben haben, berichtet das Medienmagazin DWDL. Wann sie startet, ist noch nicht bekannt. Allerdings soll die Fortsetzung bereits im zweiten Quartal gedreht werden. Zunächst erscheinen die ersten sechs Folgen der 1. Season am 25. Februar 2021 auf dem Streamingdienst. Darauf zugreifen können nur Nutzer des Premium-Pakets. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Auch interessant: Netflix: Neue Serie bricht Rekord – sie wurde häufiger geschaut als „The Witcher“.

Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt

Rubriklistenbild: © TVNOW/YouTube