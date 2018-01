Latina Kattia Vides: Die Caramba-Kandidatin im Dschungelcamp

Latina Kattia Vides ist im Dschungelcamp 2018 die absolute Caramba-Kandidatin. Das müssen Sie zur früheren Bachelor-Teilnehmerin wissen.

Köln - Die Zuschauer von „Der Bachelor“ werden sich noch gut an die feurige Latina erinnern: Kattia Vides. Die 29-Jährige schaffte es beim Rosenkavalier zwar nur auf Platz 4, darf jetzt aber ins Dschungelcamp 2018 ziehen. Sie ist aufgrund ihres Temperamentes eine echte Caramba-Kandidatin.

Die Kolumbianerin mit Sternzeichen Fische wurde von den RTL-Zuschauern schnell als Zicke abgestempelt: Ihr Temperament sorgte im Bachelor-Haus immer wieder für Spannungen und Streit unter den weiblichen Konkurrentinnen. Die kurvige Schönheit zeigt gerne, was sie hat. In einem Interview sagte die 29-Jährige: „Auch Busen kann man erben – ich habe sie von Mama.“ Ob Kattia mit ihren Kurven auch den männlichen RTL-Dschungelcamp-Teilnehmern den Kopf verdrehen wird? Gut möglich.

Dschungelcamp 2018: Das ist die Latina Kattia Vides

Vor ihrer Teilnahme kannte Kattia Vides wohl kaum jemand in Deutschland. Die 29-Jährige soll laut kassel-live.de als Europa-Assistentin bei einem großen Medizinunternehmen arbeiten. Sie kommt aus Kassel und arbeitet in der Region. Während ihrer Teilnahmen beim Bachelor auf RTL verriet sie Sebastian Pannek (30), bereits verheiratet gewesen zu sein. Erst kurz vor den Dreharbeiten soll die Scheidung vollzogen worden sein. Kattia und ihr Ex-Mann waren auch nach der Trennung Freunde, bis er sieben Monate später starb. Kattia treibt viel Sport, trainiert hart für ihre Wespentaille.

Bei Instagram postete sie bereits mehrere Fotos im hautengen Trainings-Outfit. Vides liebt es schnell: Gemeinsam mit dem ehemaligen RTL-Bachelor Leonard Freier wird sie im Sommer 2018 im Rennanzug im Elektro-Gokart in Titisee-Neustadt an den Start gehen, wie badische-zeitung.de berichtet. Doch Kattia hat auch eine weiche Seite - abseits der Aktion und der medialen Aufmerksamkeit liebt die Dolmetscherin auch die ruhigen Momente alleine. „Ich werde immer im Action-Modus gezeigt, bin die, die kämpft. Die liebe Kattia mit dem großen Herz sieht man nicht. Dabei bin ich zu allen nett, die nett zu mir sind“, sagte die 29-Jährige dem Stern in einem Interview.

Dschungelcamp 2018: Ob sich Kattia nach der großen Liebe sehnt?

Derzeit scheint Kattia Single zu sein. Auf ihren vielen Postings bei Instagram oder Facebook ist die Latina meistens alleine oder mit Freunden zu sehen. Ob sie sich nicht nach der großen Liebe sehnt? Im Stern-Interview verriet Kattia: „Und ich glaube an Gottes Pläne. Wenn zwei Menschen zusammengehören, dann ist es egal, wo und wie sie sich kennenlernen.“ Jetzt muss Kattia nur noch ihren Traummann finden, um rundum glücklich zu sein. Ihre persönliche Zukunft sieht die kurvige Kolumbianerin jedenfalls in Deutschland: „Ich will erst einmal in Deutschland bleiben, auch wenn meine Familie in Kolumbien lebt.“

Neben Kattia zieht auch die kleine Schwester von Daniela Katzenberger in den Dschungel: Jenny Frankhauser. Auch sie ist für ihre Zicken-Attacken bekannt, es könnte also laut werden im Dschungel. Alle Kandidaten des RTL-Dschungelcamps 2018 finden Sie übrigens in unserem Artikel zum Dschungelcamp.

Dschungelcamp 2018: Kandidatin Kattia Vides im RTL-Interview

In einem Interview, das RTL als Pressemitteilung herausgegeben hat, spricht Kattia Vides über ihre Teilnahme am Dschungelcamp 2018:

Warum glauben Sie, dass gerade Sie die Dschungelkönigin werden?

Kattia Vides: “Weil ich die echte Kattia zeigen werde. Die Kattia, die kämpft, die voll Lust drauf hat, die eine Teamplayerin und freundlich ist, sich um alle kümmert und nur das Gute für das Team will.“

Wird man Sie im Dschungel ungeschminkt sehen?

Kattia Vides: “Ja, ich freue mich sogar darauf, dass die Leute diese natürliche Seite von mir kennenlernen.“

Bereiten Sie sich auf den Dschungel vor?

Kattia Vides: “Ja, ich gehe ins Fitnessstudio und stelle meine Ernährung um. Normalerweise esse ich fünf bis sechs Mal am Tag, aber dann werde ich versuchen wie ein normaler Mensch auf Frühstück, Mittagessen, Abendessen umzustellen.“

Wovor haben Sie am meisten Respekt?

Kattia Vides: “Ich habe Angst vor den Menschen, mit denen ich im Dschungel sein werde. Das Zusammenleben ist schwierig, wenn verschiedene Charaktere aufeinandertreffen. Ich hoffe, dass ich mich mit den meisten ganz gut verstehe.“

Wie verhalten Sie sich in Konflikten?

Kattia Vides: “Ich bin sehr nett zu Menschen, die zu mir nett sind. Wenn mir jemand Unrecht tut, versuche ich geduldig zu sein. Behandelt mich jemand allerdings schlecht, werde ich mich nicht schlecht behandeln lassen.“

Gehen Sie direkt auf Konfrontation?

Kattia Vides: “Nein, ich gehe nicht direkt auf Konfrontation. Ich bin sehr geduldig und lasse ein paar Sachen durchgehen. Wird das aber zu viel, werde ich schon etwas sagen.“

Freuen Sie sich auf den Wasserfall?

Kattia Vides: “Ich dusche jeden Tag…“

Wie reagieren Sie, wenn jemand das Dschungelcamp verschmutzt?

Kattia Vides: “Wenn jemand das Dschungelklo dreckig hinterlässt, dann frage ich, wer das war. Ich hoffe, dass die Person, die Dreck verursacht hat, diesen auch beseitigt.“

Reis, Bohnen und Wasser – kommen Sie damit klar?

Kattia Vides: “Als Südländerin komme ich mit Reis ganz gut klar. Die Sache ist, wie der Reis schmecken wird.“

Bei “Der Bachelor“ 2017 wurden Sie Vierte und sind aktuell single. Wird man Sie im Dschungel flirten sehen?

Kattia Vides: “Vielleicht. Wenn mir jemand ganz gut gefällt, man sich näher kommt und man versucht den anderen Charakter näher kennenzulernen. Die Liebe ist einfach eine Überraschung. Wenn die Liebe meines Lebens da ist, warum nicht?“

Sie sind Kolumbianerin – was daran?

Kattia Vides: “Kolumbianische Frauen sind sehr temperamentvoll, sehr lebensfroh und tragen immer sehr viel Freude mit sich. Das sind Powerfrauen und Frauen, die sich gerne um andere Menschen kümmern.“

Das sind alles Qualitäten, die eine Dschungelkönigin auch hat, oder?

Kattia Vides: “Genau, deshalb hoffe ich, dass ich Dschungelkönigin werde.“

