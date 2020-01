Klaas Heufer-Umlauf dreht wieder „Check Check“ am Kassel Airport

Der Flughafen in Kassel-Calden wird wieder zur Serienkulisse. Seit dieser Woche laufen dort die Dreharbeiten für die zweite Staffel von „Check Check“ mit Klaas Heufer-Umlauf.

Erneuter Dreh am Flughafen in Kassel-Calden

Erste Staffel der Serie „Check Check“ mit Klaas Heufer-Umlauf hatte herausragende Abrufzahlen

Bereits im vergangenen Jahr wurde am Kassel Airport für die Produktion gefilmt, die auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen ist.

Einen Monat lang sei das Team nun in einem ersten Drehblock am Airport beschäftigt, hieß es dazu auf Anfrage unserer Zeitung von der Münchner Agentur Pepperstark, die Ansprechpartner für die Medien bei dieser Eigenproduktion von Joyn ist. Ein zweiter Drehblock soll im Sommer folgen, dafür stehe allerdings noch kein genauer Termin fest.

Serie wird durch Flughafen Kassel-Calden unterstützt: „Herausragende Abrufzahlen“

Die erste Staffel habe herausragende Abrufzahlen auf der Streaming-Plattform Joyn erzielt, heißt es in einer Pressemitteilung, die am Dienstag zum Drehstart für die neuen Folgen veröffentlicht wurde. Joyn selbst ist ein gemeinsames Projekt von ProSiebenSat1 und Discovery.

+ Joko & Klaas waren ein Traum-Duo im deutschen Fernsehen: Jetzt laufen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „Check Check“ mit Klaas Heufer-Umlauf. © Marius Becker/dpa

Hauptdarsteller Klaas Heufer-Umlauf, der vielen Fernsehzuschauern unter anderem durch die Sendungen „Circus Halligalli“ und „Late Night Berlin“ bekannt ist, finde es ganz toll, wie sehr der Dreh von „Check Check“ vom Flughafen unterstützt werde, hieß es von der Agentur Pepperstark weiter.

Drehen im laufenden Betrieb des Flughafens in Kassel-Calden

Die Dreharbeiten dort würden so stattfinden, dass sie den laufenden Betrieb nicht stören. Umgekehrt sind derzeit in der Anfangsphase des Drehs offensichtlich vom Filmteam auch keine größeren Störungen erwünscht.

Zwar war gestern, als die Gruppe um Heufer-Umlauf in der Abflughalle drehte, durchaus mal in einer Pause ein Selfie mit dem Schauspieler möglich. Zeit für Interviews oder für ein Foto unserer Zeitung sei während des ersten Drehblocks leider nicht drin, hieß es von der betreuenden Agentur. Dies solle aber beim Drehblock im Sommer nachgeholt werden.

Allzu viel zur Geschichte wollte man auch noch nicht verraten. Thema sollen aber unter anderem hitzige Klimadebatten und existenzbedrohende Kurzarbeit am Flughafen sein, der in der Serie in der fiktiven Kleinstadt Simmering angesiedelt ist.

Kostenlos auf Joyn

Die Serie „Check Check“ handelt von Jan Rothe (dargestellt von Klaas Heufer-Umlauf). Er hat seine kleine Heimatstadt Simmering verlassen, um in der Großstadt erfolgreich zu sein. Als sein Vater an Demenz erkrankt, kehrt er in die Heimat zurück – und tritt den einzigen freien Job in der Region bei der Security auf dem regionalen Flughafen an. Hierfür dient derAirport Kassel als Kulisse. Die Serie ist über den Streamingdienst Joyn auf joyn.de kostenlos zu sehen

