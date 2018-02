Wird der Bachelor zum „Bettchelor“? Mit allen Kandidatinnen im Hotelzimmer verschwunden

Der neue Bachelor Daniel Völz (32) ist inzwischen dafür bekannt, dass er nicht lange fackelt. Sein Credo scheint zu lauten: Warum reden, wenn man knutschen kann?

Hanoi - Bereits kurz nach der Start der neuen Staffel war klar: Junggeselle Daniel Völz (32) weiß, was er will. Nämlich mit seinen Ladys auf Tuchfühlung gehen. Wenn dem Rosenkavalier eine Dame gut gefiel, dann fackelte er nicht lange - und prompt wurde gleich geknutscht. So hatte er seinen ersten Kuss bereits in der zweiten Sendung, holte sich gleichzeitig für seine intimen Momente auch schon mal die ein oder andere Ohrfeige ab. Und munter ging es auch weiter mit der Knutscherei. Damit stellt Daniel einen neuen Bachelor-Knutsch-Rekord auf. Mit jeweils vier Frauen scheinen die ehemaligen Rosenkavaliere keine Chance gegen den aktuellen Bachelor zu haben - der kommt nämlich bereits auf sieben (!) Kandidatinnen mit Lippenkontakt.

Alle „hautnah kennenlernen“

Auch beim großen Finale lässt Daniel Völz nichts anbrennen. Mit seinen drei verbliebenen Kandidatinnen Carina (21), Svenja (22) und Kristina (24) reist er nach Vietnam - um dort seine Dream-Dates mit ihnen zu verbringen. In einer Vorschau bei RTL verrät Daniel Völz schon mal: „Ich habe sehr intensive Gefühle den Ladys gegenüber, aber so richtig klar sind sie noch nicht.“ Jetzt sollen die Dream-Dates Klarheit über seine Hormone bringen. Dabei lässt er keine Möglichkeit aus, um seine Damen ganz genau zu testen.

Die „Bild“ berichtet bereits, wie der Bachelor seine Anwärterinnen prüfen möchte: Er sei mit allen Kandidatinnen im Hotelzimmer verschwunden und im Bett gelandet. Das berichtete der Zeitung jedenfalls ein Produktionsinsider. Scheinbar „wollte er die Kandidatinnen nochmal hautnah kennenlernen“, mutmaßt der Insider. Sogar Kondome sollen am Set ausgelegt worden sein - für den Fall der Fälle. Wird aus dem Bachelor also ein „Bettchelor“? Dieses Geheimnis wird Daniel Völz wohl niemals lüften.

Dafür zeigt er sich auf jeden Fall schon begeistert von Vietnam und schickt seinen Fans sonnige Grüße via Instagram.

Video: Bachelor Daniel unter Druck: Hat er sich hier etwa verraten?

Das ist nicht das erste Mal, dass es heiße Gerüchte um die Sendung gibt: Eine pinkfarbene Kiste mit der Aufschrift "Toys" bei Carina hat jüngst für Aufruhr gesorgt. Doch dieses Gerücht konnte inzwischen gelüftet werden: In der Schachtel soll sich nämlich etwas ganz anderes befunden haben.

nm