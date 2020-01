"The Biggest Loser": Kandidat Werner meistert die erste Woche - Überraschung beim Wiegen

Werner Baumeister aus Schmallenberg im Sauerland (NRW) hat die erste Woche bei "The Biggest Loser" erfolgreich gemeistert: Der 56-jährige Imbiss-Inhaber hat 6,4 Kilogramm abgenommen und bleibt in der Sat.1-Show.

Schmallenberg - Für Werner Baumeister und seine 17 Mitstreiter standen in der zweiten Folge der neuen Staffel die erste Sporteinheit, ein Ernährungscoaching mit Camparzt Dr. Christian Westerkamp, ein Trainingswettkampf und ihre erste Challenge auf dem Programm. Der Imbiss-Inhaber aus Schmallenberg war beim ersten Workout ordentlich ins Schwitzen gekommen: "Das war ganz schön anstrengend. Wenn jedes Training so ist, dann kann man nur abnehmen."

Im Trainingswettkampf "Meter machen" mussten alle Kandidaten innerhalb von 30 Metern - wie es der Name schon sagt - so viele Meter wie möglich machen. Werner machte sich dabei keine großen Chancen auf den Gewinn - eine Massage: "Da waren schon gute Läufer dabei. Ich dachte mir, das brauche ich gar nicht richtig versuchen", sagte der 56-Jährige. Am Ende machte Kandidat Jan die meisten Meter, verschenkte seine Massage aber an Mitstreiterin Sarah.

Zwei Dinge standen in der Folge noch auf dem Programm: die erste Challenge und das abschließende Wiegen. Wie Werner Baumeister sich bei der Challenge am Strand von Naxos geschlagen hat und welche Überraschungen das Wiegen der Kandidaten brachte, lesen Sie auf sauerlandkurier.de*.

