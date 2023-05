Juror stirbt während Staffel: „MasterChef Australia“ unterbrochen

Von: Florian Schwartz

Er war Moderator, Starkoch und zuletzt Juror in der australischen Kochshow „MasterChef Australia“. Jetzt ist Jock Zonfrillo völlig überraschend im Alter von 46 Jahren gestorben.

Melbourne – Die Reality-TV-Kochshow „MasterChef Australia“ erfreut sich in Down Under größter Beliebtheit. Eigentlich sollte beim australischen Fernsehsender Network Ten jetzt die 15. Staffel an den Start gehen. Diese wurde jedoch noch vor der geplanten Ausstrahlung aus dem Programm genommen, wie dwdl.de berichtet. Der Grund: Der Starkoch und Juror der Sendung Jock Zonfrillo ist völlig überraschend im Alter von 46 Jahren verstorben.

„MasterChef“-Staffel mit Jock Zonfrillo aus dem Programm genommen

Der überraschende Tod von Jock Zonfrillo ist ein Schock für das australische Fernsehpublikum. Auch Peter Newman, der CEO der Produktionsfirma Endemol Shine Australia, reagierte bestürzt auf den tragischen Verlust des TV-Lieblings: „Jock war ein unglaubliches Talent, nicht nur als renommierter Koch, sondern auch als jemand, der in seiner Rolle als Juror bei MasterChef Australia Freude in die Häuser der Menschen in Australien und der ganzen Welt bringen konnte.“

Der Sender Network Ten hatte kurz nach der traurigen Meldung zum Tod von Jock Zonfrillo mit einer Programmänderung reagiert. Die ursprünglich für vergangenes Wochenende geplante Ausstrahlung von „MasterChef Australia“ wurde aus Pietätsgründen aus dem Programm genommen und durch „The Bridge Australia“ ersetzt. Wie der Sender mit der bereits produzierten Staffel umgeht, steht noch nicht fest. Vermutungen gehen dahin, dass die Staffel zu einem späteren Zeitpunkt als Gedenk-Staffel ausgestrahlt werden könnte.

Jock Zonfrillo: Sein Weg zum „MasterChef Australia“

Jock Zonfrillo stammte ursprünglich aus Schottland und machte zunächst in London als Gastronom Karriere. Im Jahr 2000 zog er schließlich nach Australien, wo er seine Karriere als Starkoch fortsetzte. 2019 wurde er in das Juroren-Team von „MasterChef Australia“ geholt. Das Leben des Fernsehkochs hatte aber auch seine Schattenseiten. In einem vor zwei Jahren erschienen Buch enthüllte er unter anderem seine einstige Heroinsucht.

Auch Paramount+-Präsidentin Beverly McGarvey drückte ihr Mitgefühl aus: „Trotz all seiner bemerkenswerten beruflichen Meilensteine hat ihm nichts mehr Freude und Glück gebracht als seine Familie. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihnen.“ Jock Zonfrillo war dreimal verheiratet. Er hinterlässt einen Sohn und eine Tochter aus seiner letzten Ehe mit Lauren Fried sowie zwei weitere Töchter aus vorangegangenen Ehen. Zur genauen Todesursache von Jock Zonfrillo ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt. Verwendete Quellen: dwdl.de, wikipedia.org/wiki/Jock_Zonfrillo