"Jurassic World": Wird es bald eine eigene Serie geben? Das ist an den Gerüchten dran 

Seit Steven Spielbergs Film "Jurassic Park" begeistert die Dino-Thematik unzählige Menschen. Folgt jetzt auch eine eigene Serie über die Uhrzeit-Kreaturen?

Mittlerweile sind fünf verschiedene "Jurassic Park" -, beziehungsweise "Jurassic World"-Filme erschienen.

-, beziehungsweise erschienen. Ein weiterer Blockbuster soll 2021 in die Kinos kommen.

Nun kursiert ein Gerücht zur Filmreihe: Es könnte eine "Jurassic World"-Serie gedreht werden.

Auf die "Star Wars"-Filme folgten "Star Wars"-Serien. Auf die "Herr der Ringe"-Filme wird sehr bald eine Serie folgen. Jetzt könnte auch die erfolgreiche Filmreihe "Jurassic Park", beziehungsweise "Jurassic World", mit einer eigenen Serie erweitert werden. Aktuell handelt es sich allerdings noch um ein Gerücht, doch wie wahrscheinlich ist eine solche Produktion tatsächlich?

"Jurassic World"-Serie: Wird es sie wirklich geben?

Falls tatsächlich eine "Jurassic World"-Serie in Planung ist, könnte es noch etwas dauern, bis sie erscheint. Zuvor startet erst einmal "Jurassic World 3" in den Kinos. Der Blockbuster soll voraussichtlich 2021 auf der großen Leinwand zu sehen sein. Und dann? Der Erfolg der Filmreihe wäre zumindest ein gutes Argument, die Dinos in anderen Produktionen am Leben zu erhalten. Ende 2020 soll immerhin schon eine animierte Serie mit dem englischen Titel "Jurassic World: Camp Cretaceous" auf Netflix* online gehen. Weitere Werke dieser Art wären durchaus denkbar.

Wie das Portal Geeks WorldWide erfahren haben will, soll auch tatsächlich eine "Jurassic World"-Serie mit echten Schauspielern in Arbeit sein. Sie könnte mit den aktuellsten Filmen und deren Drehorten in Verbindung stehen.

Auch interessant: "The Mandalorian" - Disney entsetzt mit unerwarteter Nachricht zur Serie.

Das sagen die "Jurassic World"-Macher zu einer möglichen Serie

Eine Serie haben sich Fans der Filmreihe schon länger gewünscht. Entsprechend wurde "Jurassic World"-Regisseur Colin Trevorrow während eines Screenings seines ersten Dino-Films auch direkt danach gefragt. Seine Antwort klingt vielversprechend: "Wenn sich die Zuschauer (eine Serie, Anm. d. Red.) wünschen, werden wir diese auch liefern."

Aktuell haben sich die Macher zu den Gerüchten noch nicht geäußert. Es bleibt also abzuwarten, ob sie sich bewahrheiten oder nicht. Die Chancen stehen dank des Erfolgs von "Jurassic Park" und "Jurassic World" allerdings sehr gut.

Video: Originaler "Jurassic Park"-Cast wird im neuen Film dabei sein

Lesen Sie auch: Die besten Serien - Das sind die Highlights im März 2020 auf Netflix, Sky & Co.

soa

Das sind die Serien-Highlights von 2020 Zur Fotostrecke

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.