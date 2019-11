Neues TV-Format: Jürgen von der Lippe wird TV-Richter in Unterhaltungsshow

Jürgen von der Lippe moderierte einst Shows wie „Geld oder Liebe“. In seiner neuen rbb-Show fällt die Entscheidung zwischen „Urteil oder Unsinn“.

Berlin - Moderator Jürgen von der Lippe (71) tritt demnächst in einem neuen Fernsehformat auf. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) plant am 3. Dezember eine Pilotfolge von „Urteil oder Unsinn“. In der Unterhaltungsshow sollen sich Prominente mit kuriosen Rechtsfällen beschäftigen, wie der Sender am Mittwoch mitteilte.

„In „Urteil oder Unsinn“ verhandelt eine Comedy-Kammer in Richter-Roben wahre und skurrile Rechtsfälle von Grund auf neu - ohne den echten Richterspruch zu kennen“, teilte der rbb mit. Das könne ein Nachbarschaftsstreit oder eine Urlaubsklage sein. Zum Team gehören Comedians wie Ilka Bessin (früher „Cindy aus Marzahn“).

Von der Lippe moderierte früher Quotenhits wie „Geld oder Liebe“. Auch der WDR plant 2020 eine neue Sendung mit dem Showmaster, der gerne Hawaiihemd trägt.

+ Jürgen von der Lippe moderierte früher Quotenhits wie „Geld oder Liebe“. © dpa / Horst Ossinger Von der neuen rbb-Sendung soll es zunächst eine Folge geben. Über das geplante Format hatten zuvor die Branchendienste DWDL und Quotenmeter berichtet.

