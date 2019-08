Jürgen Domian: TV-Comeback! Das Motto der neuen Sendung sagt alles

Jürgen Domian feiert am 8. November mit einer neuen Sendung sein Comeback im Fernsehen.

Fast drei Jahre nach seinem Abschied wird der berühmte Talkmaster Jürgen Domian zurück ins Fernsehen kehren. Auf die Sendung können sich seine Fans freuen.

Update vom 30. August 2019: 20 Jahre lang hatte er mit Menschen am Telefon über alles mögliche geplaudert. Ein knappes Jahr nach dem Ende seiner nächtlichen Talkshow, die auch im WDR-Fernsehen übertragen wurde, wollte der Moderator Jürgen Domian mit einer neuen Sendung ins Fernsehen zurückkehren. Nun, zwei Jahre später, ist es tatsächlich so weit: Jürgen Domian steht vor seinem TV-Comeback.

Ab dem 8. November wird das WDR-Fernsehen eine neue Sendung mit Domian ins Programm aufnehmen. Einmal wöchentlich soll er sich jeden Freitag Geschichten widmen. „Live und ohne Tabus“ soll das Motto der neuen Sendung lauten, wie der WDR ankündigte. Eine Umschreibung, die auch auf Domians langjährigen Telefontalk wie die Faust auf das Auge passt. Wie die neue Sendung heißen soll, ist bislang noch unklar.

Talkmaster Jürgen Domian will zurück ins Fernsehen

Erstmeldung vom 4. September 2017: Die Pläne seien noch "nebulös", doch es gehe um eine Talkshow, bei der ihn Gäste von der Straße besuchen und ihre Geschichte erzählen könnten, sagte der 59-Jährige dem "ZEITmagazin MANN" laut einer Vorabmeldung vom Montag. Er sei "sicher, dass das funktionieren würde".

Über die zurückliegenden Monate nach dem Ende seiner Nachtsendung sagte Domian: "Nachts schlafen zu können, das ist grandios". Aber er vermisse auch etwas. "Die Menschen aus der Nacht fehlen mir", sagte Domian. In seinem neu gewonnenen Leben am Tag treffe er nicht viele Menschen: "Von den Genen her bin ich ein Einzelgänger", sagte Domian.

