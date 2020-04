Judith Rakers zeigt besonderen Tagesschau-Fan: „Würde ihn am liebsten engagieren“

Als Nachrichtensprecherin scheint Judith Rakers tierisch gut anzukommen - zumindest hat sie gerade einen ganz besonderen Tagesschau-Fan vorgezeigt.

Judith Rakers zählt zu den bekanntesten Nachrichtensprecherinnen.

zählt zu den bekanntesten Nachrichtensprecherinnen. Seit Jahren informiert sie in der ARD-Tagesschau über das Weltgeschehen.

über das Weltgeschehen. Nun scheint die charismatische Blondine einen ganz besonderen Fan gefunden zu haben.

Bereits seit Jahrzehnten versammelt sich halb Deutschland pünktlich um 20 Uhr vor dem Fernseher, um sich mit der Tagesschau über das aktuelle Zeitgeschehen zu informieren. Eine, die die neuesten Meldungen dabei regelmäßig präsentiert, ist Judith Rakers. Wie es scheint, hat die beliebte Nachrichtensprecherin nun einen neuen Bewunderer gefunden, den sie der Instagram-Gemeinde gerade ganz stolz vorgestellt hat.

Judith Rakers präsentiert pelzigen „Tagesschau“-Fan

„Viele von Euch schreiben, sie wünschen sich etwas Ablenkung vom Coronavirus. Ihr habt es so gewollt: Hier ist für Euch das BESTE Video eines Tagesschau-Fans, das ich je gesehen habe“, lacht Judith Rakers im Kommentar zu ihrem neuesten Instagram-Post und präsentiert Nanuuq, der die nächste Ausgabe der ARD-Nachrichten bereits herbeizusehnen scheint und voller Vorfreude schon mal die Titelmelodie mitsummt.

Das Besondere an dem Ganzen: Bei Nanuuq handelt es sich um eine süße Pelznase, genauer gesagt, den Hund von Carina Spack, wie Rakers erklärt. So scheint die eine Blondine auch gleich ganz begeistert vom Vierbeiner der anderen - oder wie Judith schreibt: „Ich würde ihn am liebsten engagieren, jedes Mal mit mir ins Studio zu kommen.“ Tatsächlich ist sie damit nicht die Einzige, die beim Anblick und Anhören ihres tierischen Zuschauers sogleich ins Schwärmen gerät.

User begeistert von Rakers Post und Spacks Hund

„Das ist ja zu genial“, lachen auch die User über Nannuqs Interpretation der Tagessschau-Melodie und finden den Hund „einfach großartig“ und „süß“ sowie dessen Ständchen zum ARD-Format einfach nur „geil“ und den „Hammer“. So bekommt Carinas Hund auf Instagram tatsächlich schon ganz viel virtuellen Applaus in Form einiger klatschender und lachender Emojis.

Nicht nur, dass die User bereits ganz begeistert sind vom Talent des Vierbeiners, sie fordern bereits, er solle den musikalischen Einspieler der Tagesschau ersetzen. „Er kommt gerne mal als Gast vorbei“, lacht auch die stolze Hundebesitzerin. Das muss vermutlich aber erstmal hinten anstehen, dennCarina Spack sitzt derzeit auf Sat.1 mit anderen Promis unter Palmen.

Dabei ist die einstige Bachelor-Kandidatin nicht die Einzige, deren Vierbeiner von Zeit zu Zeit besondere Töne anzuschlagen scheint: „Meine Hündin macht das, wenn sie ein Martinshorn hört“, kennt auch ein User die Situation nur allzu gut und meint, von nun an die Tagesschau zu üben. Dafür haben die beiden ja dann täglich um 20 Uhr die beste Gelegenheit.

---

Ob das Judiths Pelznasen-Fans möglicherlicherweise verdutzt hat? Zuletzt sprach die zarte Blondine nämlich plötzlich mit einer Männerstimme.

Zuletzt geriet die Tagesschau allerdings wegen eines manipulierten Videos in die Schlagzeilen.

lros