Tränen bei Dschungelcamp-Moderatorin: Sonja Zietlow weint wegen Jolina

Von: Claire Weiss

Nach der Prüfung im Dschungelcamp kommt es zu einem emotionalen Moment. Jolina ist von ihren Emotionen völlig überwältigt. Und auch Sonja Zietlow verdrückt einige Tränchen.

Australien – An Tag 13 im Dschungelcamp tritt Jolina Mennen (30) zur Prüfung an. Und die verlangt der IBES-Teilnehmerin einiges ab. Nachdem sie die Challenge hinter sich gebracht hat, bricht sie überwältigt von ihren Emotionen in Tränen aus – und Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) weinen gleich ein paar Tränchen mit.

Jolina meistert Horror-Prüfung und wird im Netz gefeiert

Bei der Dschungelprüfung muss Jolina in ein Tunnelsystem absteigen und insgesamt acht Sterne befreien. Doch unter der Erde lauern einige Hindernisse auf die 30-Jährige. Es ist nass, kalt, matschig und es wimmelt von Ungeziefer. Immer wieder wird eine Ladung Mehlwürmer auf der Dschungelcamperin entladen – doch die YouTuberin zuckt nicht einmal mit der Schulter. In den Tunneln krabbeln riesige Spinnen, dutzende Ameisen und Kakerlaken um Jolina herum.

Jolina Mennen steckt Sonja Zietlow mit ihren Tränen an. © RTL

Die Influencerin beißt die Zähne zusammen und kämpft sich durch. Im Netz wird sie dafür gefeiert. „Uff, die Prüfung ist echt hart. Respekt vor Jolina, dass sie das so tapfer durchsteht!“, schreibt ein Zuschauer auf Twitter. „Jolina macht das richtig gut“, kommentiert ein zweiter. „Respekt!“, lobt ein dritter. Zahlreiche Fans könnten mit dieser Herausforderung nicht so gut umgehen, wie Jolina. „Ich würde heulen!“, ist sich ein IBES-Zuschauer sicher. Ein anderer denkt: „Ich hätte ne Panikattacke gekriegt!“

Dschungelcamp: Kultshow oder Ekelfernsehen? Mit „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erzielt RTL regelmäßig beste Quoten. Das Dschungelcamp selbst ist allerdings umstritten und von Staffel eins (2004) an oftmals Ziel unterschiedlichster Kritik. Während die Sendung für viele Fernsehzuschauer inzwischen fester Bestandteil ihrer Jahresplanung ist, hagelte es in den vergangenen Jahren immer wieder Beschwerden. Medienwissenschaftler und Vertreter von Politik und Kirche nahmen bereits die erste Staffel mit Argwohn und Missfallen auf. Die Sendung wurde zur Prüfung sogar der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) vorgelegt. Auch die Tierschutzorganisation PETA kritisiert das Format jedes Jahr aufs Neue. Zeitweise zogen sich sogar potenzielle Werbekunden zurück, die ihre Produkte nicht in Verbindung zum Dschungelcamp sehen wollten.

Nach der Dschungelprüfung wird es emotional

Letztendlich schafft es Jolina fünf von acht Sternen zu sammeln, die sie beim Zählen allen IBES-Moderatoren widmet: Sonja, Jan, Daniel, Dirk und sich selbst. Vor lauter Stolz bricht sie in Tränen aus: „Ich erinnere mich an die erste Staffel, die ich damals gesehen habe und jetzt bin ich hier und ich bin einfach stolz auf mich!“ Da kann auch Sonja Zietlow nicht mehr an sich halten. Die IBES-Moderatorin bekommt ganz glasige Augen, um sie zu verstecken, dreht sie sich von der Kamera weg. Und auch Jan Köppen meint, ihm würden die Tränen kommen.

Auch Sonja Zietlow könnte sich übrigens vorstellen, ins Dschungelcamp zu gehen. Sie habe schon oft darüber nachgedacht. Verwendete Quellen: RTL+, twitter.com, RTL-Pressemeldung