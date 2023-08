Geschäftsideen bei „Hartz und herzlich“ – das planen die Benz-Barackler als nächstes

Von: Sina Koch

Die „Hartz und herzlich“-Teilnehmer wünschen sich, so schnell wie möglich auf eigenen Beinen zu stehen. Mit diesen originellen Geschäftsideen versuchen sie ihr Glück:

Die Sendung „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken in Mannheim wird seit 2017 auf RTLZWEI ausgestrahlt. Im Zentrum steht das turbulente Leben der Bewohner und ihrer Familien. Die Zuschauer können mitverfolgen, wie die Bewohner ihren Alltag mit Geldsorgen meistern. Zu den Zuschauer-Lieblingen bei „Hartz und herzlich“ zählen unter anderem das Urgestein-Elvis und die Zwillings-Mama Janine. Darüber berichtet MANNHEIM24:

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Janine startet mit Businessidee durch – aber muss Salon wieder schließen

Sich spielend leicht etwas dazuzuverdienen, das wünschen sich viele. Auch die Bewohner der Benz-Baracken hatten bereits die ein oder andere Geschäftsidee, die ihnen den Weg aus der Arbeitslosigkeit ebnen sollte. Während einige es nur wagen, über ihre Träume zu fantasieren, haben andere den Mut, ihre Geschäftsidee in die Tat umzusetzen.

Handarbeiten und kreative Projekte werden häufig verkauft – auch Janine aus Mannheim versuchte, mit ihrer Kreativität Geld zu verdienen. Nachdem sie eine Ausbildung zur Make-up-Artist absolviert hatte, macht sich die „Hartz und herzlich“-Protagonistin mit ihrem eigenen Laden selbstständig. Doch ihr Mut wird nicht belohnt: Nur kurze Zeit später muss sie den Salon dicht machen.

„Hartz und herzlich“-Liebling Elvis bekommt eigenen Klamotten-Online-Shop

Auch Zuschauerliebling Elvis macht jüngst eine besondere Geschäftsidee publik. Der Mannheimer begeistert die Zuschauer bereits seit einigen Jahren mit seiner eigenen Facebook-Serie „Einfach Elvis“. In der Web-Serie spricht der „Hartz und herzlich“-Protagonist darüber, was sich in den Benz-Baracken verändert und die Bewohner bewegt.

Jetzt verkündet der Mannheimer Hammer-News! Elvis von „Hartz und herzlich“ hat gemeinsam mit der Produktionsfirma UFA Fan-Merchandising entworfen. Im Online-Shop können die treuen Zuschauer nun sämtliche Gegenstände und Klamotten im „Einfach Elvis“-Design kaufen. Die Klamotten im „Einfach Elvis“-Stil kosten zwischen 27,99 und 79,99 Euro.

Pascal von „Hartz und herzlich“ feilt an seiner Influencer-Karriere

Sich die Familienkasse aufzubessern, das zog auch die „Hartz und herzlich“-Familie rund um Petra und Pascal in Erwägung. Zeit, sich über eine passende Geschäftsidee Gedanken zu machen, haben Pascal, Petra und Selina jedenfalls – denn die „Hartz und herzlich“-Familie ist derzeit auf Jobsuche.

Zuletzt hatten sie versucht, als Influencer durchzustarten: Seit einigen Monaten veröffentlichen Pascal und Schwester Selina regelmäßig Comedy-Videos auf TikTok. Die „Hartz und herzlich“-Teilnehmer probieren sich auch in der Musikproduktion aus. Die lustigen Tanz-Videos der Familie finden auf der Plattform großen Anklang – auch in den Livestreams bekommen die „Hartz und herzlich“-Darsteller viel Zuspruch. (sik)