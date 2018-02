Jenny Frankhauser im Dschungelcamp: Wird sie die neue Dschungelkönigin?

Jenny Frankhauser zog als Außenseiter-Kandidatin ins Dschungelcamp 2018. Sie war nur „die Katzenberger-Schwester“. Wird sie heute die neue Dschungelkönigin?

Es wäre ein Riesen-Erfolg für Jenny Frankhauser. Sie kann heute Abend das Dschungelcamp 2018 gewinnen. Zwar liegt beim Wettanbieter bet3000 vor dem Finale Tina York leicht in Führung, allerdings kann Jenny heute einer letzten Dschungelprüfung noch Boden gut machen und an Tina vorbeiziehen. Sie kann bereits mächtig stolz auf sich sein, immerhin war ihre Teilnahme an der zwölften Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auch ein Kampf gegen ihre Selbstzweifel und Hemmnisse.

Gelingt Jenny Frankhauser heute der große Wurf? Das erfahren Sie in unserem Live-Ticker zum Finale im Dschungelcamp 2018.

Jenny Frankhauser konnte im Dschungelcamp 2018 viele Sympathien gewinnen

Jenny wer? So dachten viele, als diese Dame mit den grauen Haaren ins Dschungelcamp 2018 zog. Gängige Antwort: „Die Schwester von Daniela Katzenberger.“ Aha. Seit ihrem Einzug zeigt Jenny uns, dass einiges in ihr steckt. Sie gibt in den Dschungelprüfungen Gas und kommt im Camp mega-sympathisch rüber. Zudem verstellt sie sich nicht. Sie spricht offen über ihre Selbstzweifel und wie sie in der öffentlichen Wahrnehmung endlich nicht mehr nur als Katzenberger-Schwester auffallen will. Obwohl bekannt ist, dass die Halbschwestern im Streit liegen, hat Jenny im Dschungelcamp bislang kein böses Wort über Daniela verloren.

Im Interview nach ihrem Auszug mit "Guten Morgen Deutschland" betonte Kattia Vides auch: "Ich wünsche mir die Dschungelkönigin Jenny dieses Jahr. Wir sind gute Freundinnen geworden. Sie ist eine liebe Person und ich gönne es ihr." Wetten, dass viele Dschungelcamp-Zuschauer es auch so sehen?

Jenny Frankhauser ist die Schwester von Daniela Katzenberger

Im Dschungelcamp gab es ja schon des Öfteren Kandidaten, die offenkundig nur deshalb engagiert wurden, weil sie mit einem Promi verwandt sind. Man erinnere sich an Patricia Blanco (die Tochter von Roberto Blanco), an Allegra Curtis (die Tochter von Tony Curtis und Christine Kaufmann) oder an Iris Klein (die Mutter von Daniela Katzenberger). Mit Jenny Frankhauser zieht ein weiteres Mitglied des Katzenberger-Clans ins Dschungelcamp 2018. Die 25-Jährige verdankt ihre Karriere alleine der Tatsache, die Schwester von Daniela Katzenberger zu sein. Besser gesagt: die Halbschwester. Beide haben zwar dieselbe Mutter, nämlich Dschungelcamp-Veteranin Iris Klein, aber unterschiedliche Väter. Daniela ist die Tochter aus der ersten Ehe von Iris Klein, Jenny deren Tochter aus zweiter Ehe.

Dschungelcamp 2018: Lästert Jenny Frankhauser über Daniela Katzenberger?

Allerdings ist das Verhältnis zwischen Daniela und Jenny momentan ziemlich unterkühlt. Wie die Bild berichtet, sprechen die beiden Damen seit Monaten kein Wort mehr miteinander. Vermutlich hofft RTL darauf, dass Jenny im Dschungelcamp 2018 jede Menge fiese Geschichten über ihre große Schwester auspackt.

+ Jenny Frankhauser (25) ist die Schwester von Daniela Katzenberger. © Instagram:

Nur: Bislang kam recht wenig. Auch wenn sich die „Promis“ erhoffen, dass Jenny endlich mal über die Katze schimpft. "Da wartet ja auch jeder drauf", meinte Tatjana Gsell bereits. Worauf Jenny nur antwortete: "Da können sie lange warten." Echt jetzt? Keine Lästereien über Daniela? Schade!

Jenny meinte zu dem Thema noch: "Ich sag nur, das viel Gemeines passiert ist und ich einfach nicht mehr ruhig sein konnte." Matthias Mangianpane kannte sich jedenfalls aus, was den Streit zwischen Jenny und Daniela angeht. Vermutlich studiert er die Klatschpresse intensiv. Er berichtete den anderen Kandidaten im Dschungelcamp: "Jennys Vater ist gestorben und dann ist ein Selfie von Daniela aufgetaucht als die Beerdigung war. Das ist der Streitfaktor zwischen den beiden Ladys."

Also kein Kommentar von Jenny zu dem Thema? Naja, totschweigen will sie die Geschichte auch nicht, denn: "Wie wirkt das denn? Als würde ich lügen", meinte sie im Gespräch mit Natascha Ochsenknecht. "Irgendwann reicht es, man muss sich nicht alles gefallen lassen." Natascha warnte sie aber: "Letztendlich schießt du dir ein Eigentor, weil deine Schwester hat die Klappe gehalten. Und dann siehst du, wer gewinnt." Auch Jenny ist bewusst, dass Daniela Katzenberger ein Medien-Profi ist: "Sie weiß genau, was sie sagt und was sie nicht sagt im Interview. Ich rede immer und dann denk ich erst nach."

Trotzdem Jenny: Die Zuschauer haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Du noch über Deine Halbschwester Daniela Katzenberger ablästerst.

Dschungelcamp 2018: Darum streitet Jenny Frankhauser mit Daniela Katzenberger

Den Grund für das Zerwürfnis verriet Jenny Frankhauser im August in einem Exklusiv-Interview mit RTL (ach was!): Daniela soll den Tod von Jennys Vater für eine PR-Aktion missbraucht haben. Tatsächlich verkündete Katzenberger am 1. Mai dessen Tod auf ihrem Facebook-Account. Offenbar ohne das mit ihrer Halbschwester abgesprochen zu haben. Sie müsse sich nun für ein paar Tage zurückziehen und sich um ihre kleine Schwester kümmern, schrieb Katzenberger ihren Fans.

Bei Jenny Frakhauser kam die Aktion gar nicht gut an. Wie sie im RTL-Interview betonte, wollte sie den Tod ihres Vaters zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt machen. Als sie Danielas Posting sah, sei sie aus allen Wolken gefallen. "Das hat mich so verletzt, das macht man einfach nicht. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Um ins Gespräch zu kommen? Ich weiß es nicht. Sie hätte es nicht schreiben müssen. Weil: Es gab echt wichtigeres als Facebook in dem Moment."

Damit nicht genug: Entgegen ihrer Ankündigung auf Facebook habe Daniela sich kein bisschen um ihre trauernde Schwester gekümmert, berichtete Frankhauser. Nie habe sie sich bei ihr gemeldet. Und dann zeigte RTL auch noch, wie die Katzenberger nach dem Tod von Jennys Vater einem Reporter unter Tränen sagte: „Meiner Schwester geht‘s halt nicht so gut gerade...“ Diese Tränen vor der Kamera waren für Jenny nichts als Heuchelei. Denn: Daniela sei nicht mal zur Beerdigung erschienen. „Sie ist einfach nicht gekommen. Sie hätte das einfach mit uns durchstehen müssen und sich nicht nach Mallorca verpieseln und am Pool liegen."

Nach diesem TV-Interview betonte Jenny Frankhauser auch noch gegenüber dem OK!-Magazin: "Ich habe keine Schwester mehr.“ Daniela äußerte sich ein halbes Jahr lang nicht zu diesen Vorwürfen. Bis sie Ende September dem Portal Promiflash ein Interview zum Zoff mit Jenny gab. „Ich liebe meine Familie über alles, und ich meine wirklich jedes einzelne Familienmitglied. Ich meine damit auch meine Schwester. Ich lieb' sie trotzdem, egal was sie sagt."

Jenny-Dani-Streit: SO will Mama Iris für Versöhnung sorgen!

Möglicherweise hatte da jemand bei RTL die Idee: „Ja, sapperlot! In diesem Zerwürfnis steckt doch noch Musik. Das könnte man doch auch noch im Dschungelcamp 2018 ausschlachten. Wäre doch super, wenn wir die Jenny Frankhauser als Kandidatin holen. Für die C-Promi-Tante wäre das doch das Größte, wenn sie vor einem Millionenpublikum zu sehen ist. Und hey: Wäre doch super, wenn sich die Jenny im Busch so richtig fies über die Daniela auskotzt. Und dazu vielleicht auch noch heult. So: ‚Schnief, schnief!‘ Dann muss die Daniela im Interview mit uns auch was dazu sagen. Das gäbe doch super Schlagzeilen zum Dschungelcamp.“

+ Jenny Frankhauser im Dschungelcamp 2018. © MG RTL D

Mag sein, dass irgend jemand bei RTL sowas gedacht hat. Vielleicht aber auch nicht. War ja nur ein fiktives Selbstgespräch, das mit der Realität rein gar nichts nichts zu tun haben muss.

Aber warum schreibt die Bild dann auch noch zum Katzenberger-Frankenhauser-Familienzoff: „Fortsetzung folgt: Im Dschungelcamp!“? Merkwürdig!

Tatsache ist: Jenny Frankhauser ist für RTL aufgrund der momentanen Konstellation - und ihrer dauernden Selbstinszenierung - die ideale Dschungelcamp-Kandidatin.

Erste Kandidatin im Dschungelcamp 2018: Wer ist Jenny Frankhauser eigentlich?

Laut Wikipedia ist Jenny Frankhauser auch als Schlagersängerin tätig. Ihr Erfolg im Musik-Business hielt sich bislang aber in sehr engen Grenzen. Die im vergangenen Jahr veröffentlichte Single „Die Zeit steht“ still schaffte es nicht über Platz 64 der deutschen Charts hinaus. Ihre offizielle Webseite versucht diesen Rohrkrepierer auch noch als Erfolg zu verkaufen: „Mit ihrer jungen, frechen und unverwechselbaren Stimme, schaffte es die Newcomerin Jenny Frankhauser (24) mit ihrer Debut Single ‚Die Zeit steht still‘ (Vertrieb SONY Music, Label Music Television (Special Marketing) / Hitmix Music) in der ersten Woche direkt in die Top 100 der Offiziellen Deutschen Single Charts und stürmt von 0 auf Platz 64.“

Ihre Bekanntheit verdankt Jenny Frankhauser selbstverständlich nicht der Musik sondern den Dokusoaps ihrer Schwester Daniela Katzenberger, in denen sie seit 2010 zu sehen war. In den Shows fiel Jenny mit ihrem losen Mundwerk auf, das wohl (wie der dicke Pfälzer Dialekt) in der Familie liegt.

Mit fleißigen Postings auf ihren Social-Media-Accounts bei Instagram, Facebook und Youtube erarbeitete sie sich eine eigene Fan-Gemeinde und den Status als Influencer. So nennt man Leute, die in sozialen Netzwerken sehr viele Follower haben und aufgrund ihrer Reichweite interessante Marketing- und Werbepartner sind. Und so nennt sich Jenny Frankhauser auch auf ihrem Instagram-Account mit über 65.000 Followern. Auf einigen Fotos betreibt sie dementsprechend auch Product Placement (vor allem für Beauty-Produkte). Ein Auftritt im Dschungelcamp 2018 dürfte ihre Marken-Bekanntheit extrem steigern. Immerhin: Werbepartnerin für das „Original Eiweiß Abendbrot“ ist sie schon. Mit knalligen Auftritten bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist aber noch mehr drin.

Was ist im Dschungelcamp 2018 für Jenny Frankhauser drin?

Was ist im Dschungelcamp für Jenny Frankhauser drin? So einiges. Nach mehreren Jahren „Berufserfahrung“ in Doku-Soaps und als Social-Media-Persönlichkeit weiß Jenny Frankhauser, wie man sich in Szene setzt. Sie weiß vermutlich auch, dass die Fehde mit Daniela Katzenberger noch viel Dramatik hergeben kann. Vielleicht geht da auch was mit einer Romanze im Dschungelcamp 2018. Aktuell ist sie wieder solo, im September trennte sie sich von ihrem Freund Rafael.

Ihre Mutter Iris Klein landete 2013 im Dschungelcamp auf Platz 7. Für Jenny ist da noch mehr drin. Ob es zum Sieg reicht, ist fraglich. Möglicherweise wird sie aufgrund ihrer offensiven Art zur Dschungel-Natter. RTL muss man ein Lob zollen: Jenny Frankhauser ist die perfekte Kandidatin für das Dschungelcamp 2018!

Über Umwege ist Jenny sogar mit einem ehemaligen Dschungelkönig verbandelt: Costa Cordalis, der Sieger der ersten Staffel, ist der Schwiegervater ihrer Halbschwester Daniela Katzenberger.

