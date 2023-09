Günther Jauch sicher: Darum gewinnt bei „Wer wird Millionär?“ kaum jemand die Million

Von: Diane Kofer

„Wer wird Millionär?“ läuft seit 1999 erfolgreich im deutschen TV. So richtig viele Millionäre gingen aus knapp 24 Jahren Show aber nicht hervor. Moderator Günther Jauch hat die Erklärung.

Hürth – Bei „Wer wid Millionär?“ haben die Kandidaten eigentlich nur ein Ziel vor Augen: 15 Fragen richtig beantworten und eine Million Euro abstauben. Allzu oft konnten die Zuschauer aber keine im Konfettiregen jubelnde Neu-Millionäre betrachten. Die großen Gewinner in 24 Jahren Show-Geschichte können fast an zwei Händen abgezählt werden. Woran liegt das?

„Vollkasko-Mentalität“: Günther Jauch wünscht sich mehr Zocker bei „Wer wird Millionär?“

Laut Günther Jauch (67) kommt es im Schnitt etwa alle zwei Jahre zum Millionen-Gewinn. Das findet der TV-Star eigentlich gar nicht so wenig. Trotzdem glaubt er, einen Grund gefunden zu haben, warum nicht mehr Leute alle 15 Fragen auf seinem Quizstuhl beantworten können. In einem RTL-Interview betont er, dass viele Kandidaten auf Sicherheit gehen – vielleicht mit einem eigenen Ziel in die Sendung gekommen sind und dieses mithilfe von Jokern und ohne Risiko-Antworten erreichen wollen.

„Der Hang zur Absicherung bei kleineren Beträgen hat zugenommen, sodass die Joker dann weiter oben fehlen. Und dann verliert man schnell die Million aus dem Blick“, erklärt der 67-Jährige. Zwar sei es vollkommen nachvollziehbar, bei absoluter Unwissenheit auch schon bei den ersten Fragen Hilfe zu suchen – aber: „Wenn man sich bei kleineren Geldbeträgen gegen alles in einer Vollkasko-Mentalität versichern will und einen Joker nach dem nächsten zieht, wird es weiter oben einfach schwierig.“ Früher hätten die Kandidaten viel bereitwilliger bei kleinen Geldbeträgen auf Risiko gespielt.

Die Millionäre von „Wer wird Millionär?“ 2000: Eckhard Freise

2001: Marlene Grabherr

2002: Gerhard Krammer

2004: Maria Wienströer

2006: Stefan Lang

2007: Timur Hahn

2008: Ralf Schnoor

2013: Sebastian Langrock

2014: Thorsten Fischer

2015: Leon Windscheid und Nadja Sidikjar (letztere im Special ohne Beantwortung der Millionen-Frage)

2019: Jan Stroh

2020: Ronald Tenholte Beim Prominenten-Special 2008: Thomas Gottschalk und Oliver Pocher

2011: Barbara Schöneberger

Aufs Bauchgefühl hören? So tickt Günther Jauch beim Spiel um die Million

Auch wenn der Moderator bei „Wer wird Millionär?“ immer fleißig mit seinen Spielern miträtselt und den ein oder anderen Tipp gibt, muss er selbst die 15 Fragen zum Hauptgewinn nie alle richtig lösen. Grundsätzlich verlässt sich Günther Jauch aber ungern auf sein Bauchgefühl – er punktet stattdessen mit einem großen Allgemeinwissen. Nur bei einer pikanten Klamotten-Frage musste er sich zuletzt komplett geschlagen geben.

„Ich persönlich verlasse mich eher weniger auf mein Bauchgefühl. Viel mehr berufe ich mich darauf, dass ich die Antwort irgendwann schon einmal gehört und deshalb ‚im Hinterkopf‘ habe“, verriet er im Interview. Bei seinen Kandidaten hat er aber schon oft erlebt, dass sie mit ihrem Bauchgefühl richtig lagen. „Es kann aber auch fürchterlich danebengehen“, meint er. Für sich selbst hat sich Günther Jauch eigentlich auch eine eiserne Regel für die TV-Show aufgestellt – die brach er jetzt. Verwendete Quellen: RTL