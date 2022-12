„Nimm‘s mir nicht übel“: Peter wehrte sich gegen erstes Mal während Hochzeitsnacht mit Jaqueline

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ verliebten sich Peter und Jaqueline. Die beiden sind nach der Show noch immer ein Paar. Nun berichtet der Bräutigam ganz offen von der ersten gemeinsamen Nacht.

München – In der Welt der Kuppelshows ist für jeden Geschmack etwas geboten: Bei „Der Bachelor“ verteilt ein begehrenswerter Single Rosen, „Love Island“ führt junge Liebessuchende in Sommerklamotten auf eine tropische Insel und „Bauer sucht Frau“ begleitet einsame Landwirte bei der Suche nach ihrer großen Liebe. Das erfolgreiche Sat.1-Format „Hochzeit auf den ersten Blick“ geht ein Stück weiter und vermählt die Teilnehmer direkt – ohne, dass diese viel Zeit haben, sich wirklich kennenzulernen. Dieses riskante Experiment ist in manchen Fällen ein großer Erfolg, oft aber auch schon kläglich gescheitert.

TV-Traumpaar: Peter und Jaqueline lernten sich bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ lieben

Zwei Verliebte, die seit ihrer Blitzheirat bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ bewiesen haben, dass sie füreinander bestimmt waren, sind Peter (34) und Jaqueline (26). Der sympathische Polizist, der in seiner Freizeit leidenschaftlich Lego sammelt, und seine stets gut gelaunte Herzensdame trafen am Traualtar das erste Mal aufeinander und hatten direkt Schmetterlinge im Bauch. Dass sich zwei Fremde binnen weniger Augenblicke so innig in die Augen schauten und regelrecht die Funken flogen – das war schon eine kleine Sensation.

Inzwischen sind einige Monate vergangen, seitdem sich Peter und Jaqueline im Fernsehen das Ja-Wort gegeben haben und wer den beiden auf Instagram folgt, merkt gleich: Das Liebesfeuer brennt noch immer. „Der größte Segen in meinem Leben“, schwärmt Jaqueline von ihrem Schatz, der seine Frau mit gemeinsamen Bildern hochleben lässt, aber auch gerne mal aus dem Nähkästchen plaudert. So kam bei einem Livestream zuletzt die Frage auf, ob er und seine Gemahlin während der Flitterwochen in Portugal denn miteinander geschlafen hätten – worauf Peter nach kurzem Zögern und Ermutigung von Jaqueline auch eine Antwort parat hatte.

Das Konzept von „Hochzeit auf den ersten Blick“ hat es in sich Die Sat.1-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ hält genau das, was sie verspricht. Singles auf der Suche nach der Liebesgeschichte ihres Lebens treffen aufeinander – aber nicht bei Dates und vorsichtigem Kennenlernen, sondern direkt am Traualtar. Zwar wurden die Pärchen von Experten sorgfältig kuratiert, ob die Romanze am Ende dann doch hält, weiß niemand. Aber ganz egal, ob Schmusen oder Scherbenhaufen – unterhaltsam ist es allemal. Wie viele andere Reality-Formate stammt die Kuppelsendung aus Dänemark, wo sie unter dem Namen „Gift Ved Første Blik“ läuft. In den USA ist „Married at First Sight“ bereits in den Startlöchern für die 16. Staffel und der beste Beweis dafür, dass das ungewöhnliche Konzept bei den Zuschauern auf große Resonanz stößt.

„Kurz davor gewesen“: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidat Peter über erste Nacht mit Jaqueline

„In der Hochzeitsnacht sind wir uns ja auch schon nähergekommen“, blickt Peter im Instagram-Talk mit „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kollege Dennis grinsend auf die erste Nacht mit Jaqueline zurück. Er stellt aber auch klar: Sie haben sich mit den wichtigen Dingen Zeit gelassen. „Wir haben gekuschelt, wir haben ein bisschen rumgemacht und haben es aber nicht zu diesem Punkt kommen lassen“, erinnert er sich an die ersten vertrauten Momente als neues Ehepaar.

Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ verliebten sich Peter und Jaqueline bis über beide Ohren – und sind bis heute ein Paar. © Screenshot/SAT.1/Hochzeit auf den ersten Blick (Fotomontage)

„Es war kurz davor gewesen, aber ich glaube, wir haben beide gemerkt, dass wir das nicht wollten“, verrät er seinem TV-Kumpel, mit dem er seit den Dreharbeiten unter dem Spitznamen „Petniz“ eine richtige Bromance feiert. „Dementsprechend hatten wir dann auch am nächsten Tag darüber gesprochen“, erklärt er weiter, „Und da habe ich dann auch gesagt: ‚Nimm‘s mir nicht übel, aber ich möchte bitte erst Geschlechtsverkehr nach dem dritten Date haben.‘“

Peter und Jaqueline so überglücklich und vertraut zu sehen, erfüllt das Verkuppler-Trio Sandra Köhldorfer (41), Markus Ernst (53) und Beate Quinn bestimmt mit Stolz. Schließlich kuratieren sie in der Sat.1-Show mit viel Expertenwissen die neuen Paare und hoffen bei allen ihrer Schützlinge, dass die Liebe in echt so gut funktioniert wie auf dem Papier. Dieser Traum wird leider nicht immer wahr, denn die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmer Kinga und Morten gaben kürzlich ihre Trennung bekannt. Verwendete Quellen: SAT.1, Instagram/peter.hadeb