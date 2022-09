„The Biggest Loser“-Kandidat Ali Tuncer tot mit nur 40 Jahren

Von: Lisa Klugmayer

„The Biggest Loser“-Kandidat Ali Tuncer ist tot. Der 40-Jährige ist am Montag (29. August 2022) überraschend verstorben. Seine Fans und ehemaligen Kollegen nehmen nun Abschied im Netz.

Sinzig - Große Trauer um einen „The Biggest Loser“-Kandidat: Ali Tuncer ist überraschend verstorben, das teilte blickaktuell.de nun mit. 2013 nahm er bei „The Biggest Loser“ unglaubliche 120 Kilo ab, danach half er anderen Menschen als Ernährungs- und Fitnesscoach ihr Traumgewicht zu erreichen.

„The Biggest Loser“-Kandidat Ali Tuncer stirbt mit nur 40 Jahren

Was für eine Schocknachricht: Ali Tuncer ist tot. Der 40-jährige „The Biggest Loser“-Kandidat starb am Montag (29. August 2022) in der Türkei an Herzversagen. „Ali Tuncer bleibt seinen Verwandten, Freunden und Kollegen als sympathischer, offener und liebenswerter Mensch in Erinnerung“, schreibt blickaktuell.de

„The Biggest Loser"-Kandidat Ali Tuncer Gudrun ist tot. Der 40-Jährige ist am Montag (29. August 2022) überraschend verstorben. Seine Fans nehmen nun Abschied im Netz. (Fotomontage)

Bei der Online-Zeitschrift hatte Ali eine Kolumne. In seiner Serie „Ali liebt es leicht und lecker“ berichtete er von seinem Alltag, gab Tipps zur Ernährung und stellte Rezepte für eine gesunde Ernährung vor.

2019 heiratete er seine langjährige Freundin Jihan. Seine ehemaligen „The Biggest Loser“-Kollegen können es noch immer nicht fassen. „Warum du gehen musstest, so jung, viel zu früh. Ich finde keine Worte für das traurige Gefühl, diesen Schock über die Nachricht“, schreibt Helga auf Facebook.

„The Biggest Loser“-Kandidat Ali Tuncer ist tot – Fans nehmen Abschied

Diese Todesnachricht kam plötzlich und ist auch ein Schock für seine Fans. Auf seiner Instagramseite findet man nur wenige Minuten nach der Todesmeldung erste Beileidsbekundungen und auch unter Helgas Facebook-Post ist die Trauer groß. „Ruhe in Frieden“, schreibt ein Fan. Ein Facebook-Nutzer kommentiert: „Was? Ich bin geschockt, herzliches Beileid und ganz viel Kraft in dieser schweren Stunde für die Familie und Freunde“.

Erst vor ein paar Tagen geriet ein anderer Kandidat der Abnehmshow in die Schlagzeilen. Während seiner Teilnahme bei „The Biggest Loser“ schaffte es Patrick Kuhfuss über 50 Kilo abzunehmen. Doch dann setzte der Jo-Jo-Effekt ein. Patrick wurde sogar schwerer als vor der Show. Verwendete Quellen: blick-aktuell.de, Facebook/Helga Handwerker, Instagram/Ali Tuncer