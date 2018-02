Netflix schockt Passanten mit eingeschweißtem Mann – Verfahren eingeleitet

Mit einem Plakat wie diesem wirbt Netflix an Bus- und U-Bahnhaltestellen in München für seine neue Serie.

Netflix zeigt in Deutschland seine Original-Serie „Altered Carbon“. In mehreren Großstädten hängen die Plakate. Manche Menschen reagieren nicht nur schockiert darauf, sondern haben Beschwerde eingereicht.

München - Die neue Netflix-Originalserie „Altered Carbon – Das Unsterblichkeitsprogramm“ basiert auf einem Science-Fiction-Roman von Richard K. Morgan. Wer weder die Serie noch das Buch kennt und zum ersten Mal die Plakate sieht, denkt wahrscheinlich: Ich sehe einen nackten Toten, eingeschweißt in Folie, mit einer Atemmaske. Das Bild könnte vor allem auf Kinder verstörend wirken. Zu heftig, um es in vielen Großstädten an Bushaltestellen und in U-Bahn-Stationen auszuhängen? Die Münchner Verkehrsgesellschaft teilt zum Beispiel mit, es habe keine Beschwerden gegeben.

Beim Deutschen Werberat sind jedoch mehrere Beschwerden über Netflix‘ „Altered Carbon“-Poster eingegangen, ergibt eine Recherche des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks* am Dienstag. Das Beschwerdeverfahren laufe, es solle so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Falls die Beschwerde begründet ist, wird der Werberat darauf dringen, dass Netflix seine Werbung einstellt oder ändert.

Worum geht es in der neuen Netflix-Originalserie „Altered Carbon“?

+ Hauptdarsteller Joel Kinnaman (rechts). © Netflix Die Serie „Altered Carbon“ fasst Netflix in zwei Sätzen zusammen: „Nachdem er 250 Jahre auf Eis gelegen hat, ist ein Gefangener nun in einem neuen Körper zurück. Um seine Freiheit zu erlangen, muss er einen ungewöhnlichen Mordfall lösen.“

Hauptdarsteller Joel Kinnaman könnten Sie aus Staffel sieben und acht von „House of Cards“ kennen. Er spielt darin Will Conway.

