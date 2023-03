„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Ulrike will Brautkleid für 33 Euro kaufen, weil sie pleite ist

Von: Lisa Klugmayer

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Ulrike und ihr Zimsel wollen heiraten. Doch weil die Pandemie ihnen ein ziemliches Loch in die Geldtasche gebrannt hat, ist das Budget für die Traumhochzeit sehr schmal.

Fuerteventura – 2018 wanderte Ulrike Kuhr mit einem gebrochenen Herzen aus – und fand die große Liebe in Karl-Heinz Zimmermann (58), Spitzname Zimsel. Nach fast zwei Jahren Planung wollen sich die beiden jetzt am Strand das Ja-Wort geben. Denn eigentlich wollten die „Goodbye Deutschland“-Stars nämlich schon im Juli 2021 heiraten. Damals machte ihnen allerdings nicht das Wetter zu schaffen, sondern ihre Finanzen.

23 Euro auf dem Konto: „Goodbye Deutschland“-Stars Ulli und Zimsel kämpfen um ihre Existenz

Durch die Corona-Reisebeschränkungen kamen damals keine Touristen auf die Insel und die gemeinsame Eisdiele verschlang jeden Monat tausende Euros. Die „Goodbye Deutschland“-Stars waren pleite – Zimsel hatte damals nur noch 23 Euro auf dem Konto. „Beschissen ist geprahlt. So ist die finanzielle Situation im Moment“, so Ulrike damals frustriert.

Da es auf dem Konto der beiden damals eher mau aussah, musste Ulrike auch beim Brautkleid ordentlich sparen. Ein teurer Prinzessinnen-Traum für tausende Euro war nicht drin. Doch Ulrike war nicht nur beim Budget flexibel, sondern auch bei der Farbe. Sie muss nicht unbedingt in Weiß heiraten, ein buntes Hippiekleid könnte sie sich auch vorstellen. „Ich möchte was Schlichtes, einfaches, schickes, in dem ich mich wohlfühle“. Ulli möchte dabei unter 100 Euro bleiben.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Ulrike will Brautkleid für 33 Euro kaufen, weil sie pleite ist

Ein blaues Leokleid kommt in die engere Auswahl, wirds dann aber doch nicht. Ulrike entscheidet sich recht schnell doch für etwas Klassisches: ein bodenlangen, weißes Maxikleid. Sie hätte es nicht gedacht, aber das Gefühl stimmte bei dem Kleid einfach: „Wie ich mich da so im Spiegel in dem Kleid gesehen habe, das war so der erste Moment, der das Ganze für mich echt realistisch gemacht hat“. Auch preislich kann das Kleid überzeugen. Ulrikes Hochzeitskleid kostet nämlich nur 33 Euro.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Ulrike und ihr Zimsel wollen heiraten. Weil die Pandemie ihnen ein Loch in die Geldtasche gebrannt hat, ist das Budget sehr schmal. (Fotomontage) © Vox/Goodbye Deutschland - Staffel 22, Folge 8 „Büffel-Liebe am Ballermann und eine Hochzeit auf der Kippe“

Doch weil die Corona-Krise doch länger dauerte als alle hofften und auch die nächsten Monate finanziell schwierig waren, beschlossen sie die Hochzeit zu verschieben. Jetzt – zwei Jahre später – ist es aber so weit. Das Wetter spielt doch noch mit und so gibt Ulli ihrem Zimsel in ihrem 33-Euro-Kleid am Strand das Ja-Wort.

Apropos Happy End: Hat Crizi Stern nun endlich die große Liebe gefunden? Vor gut 2 Jahren wanderte sie für einen Mann nach Santorini aus, doch die Beziehung zerbrach. Jetzt ist „Goodbye Deutschland“-Star Crizi Stern wieder verliebt – und sogar schon verlobt. Verwendete Quelle: Vox/Goodbye Deutschland – Staffel 22, Folge 8 „Büffel-Liebe am Ballermann und eine Hochzeit auf der Kippe“