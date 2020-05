"Into the Night": Wird die Netflix-Serie um eine 2. Staffel verlängert?

Fans wünschen sich eine 2. Staffel der Netflix-Serie "Into the Night".

Eine Serie aus Belgien mischt sich aktuell unter die Top 10 von Netflix: "Into the Night" begeistert die Zuschauer. Wird es noch eine 2. Staffel geben?

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 1. Staffel von "Into the Night"+++

Die neue SciFi-Serie "Into the Night" konnte unzählige Netflix-Abonnenten als Fans gewinnen und schaffte es in die Top 10 des Streamingdiensts.

Zuschauer loben insbesondere die Leistung der Schauspieler.

Nun steht die Produktion einer 2. Staffel im Raum.

Netflix setzt seinen Erfolgskurs fort: Erneut ist eine Serie gestartet, die die Nutzer förmlich verschlangen. Die belgische SciFi-Produktion "Into the Night" bringt zudem frischen Wind, denn sie ist nur schwer mit bereits erfolgreichen Netflix-Hits wie "Stranger Things" oder "Haus des Geldes" vergleichbar.

Sechs Folgen sind den Zuschauern noch lange nicht genug, weshalb die Fans nun auf eine 2. Staffel hoffen. Doch wird es tatsächlich eine Fortsetzung auf Netflix geben?

"Into the Night": Darum kommt die Serie bei den Netflix-Abonnenten gut an

Die Serie "Into the Night" basiert auf dem Roman "Starość aksolotla" des polnischen Schriftstellers Jacek Dukaj. Obwohl die ersten Minuten den Eindruck vermitteln, dass die Geschichte auf 9/11 basiert, kommen die für Dukaj typischen SciFi-Elemente schnell zur Geltung: Bei der thematisierten Flugzeugentführung handelt es sich nämlich nicht um den Versuch, einen Terroranschlag zu verüben. Stattdessen will der vermeintliche Flugzeugentführer die gesamte Besatzung vor der Sonneneinstrahlung retten, die das Leben auf der Erde gefährdet.

Es ist nicht nur die Geschichte, die die Zuschauer begeistert. Viel Lob erhält auch die Tatsache, dass Schauspieler mit vielen unterschiedlichen Nationalitäten mitwirken. Fans betonen außerdem die grandiose Leistung der Darsteller, die die Geschichte glaubwürdig und spannend rüberbringen.

Kommt eine 2. Staffel von "Into the Night" auf Netflix?

Die 1. Staffel von "Into the Night" endete mit einem Cliffhanger, entsprechend scheinen die Macher eine 2. Staffel eingeplant zu haben. Ob die Produktion stattfindet, entscheidet allerdings Netflix* - und bislang hat sich der Streamingdienst noch nicht zu diesem Thema geäußert.

Falls eine Fortsetzung erscheint, verschieben sich die Dreharbeiten aufgrund des Coronavirus* möglicherweise um einige Zeit. Vermutlich können die Fans aber frühestens im Jahr 2021 mit einer 2. Staffel rechnen.

Video: Trailer zur Netflix-Serie "Into the Night"

soa

