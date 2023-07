ZDF holt TV-Shows zurück ins Programm: Zwei Krimis feiern Comeback

Von: Jessica Jung

Teilen

ZDF plant eine Neuerung des Abendprogramms. Gleich zwei Krimis feiern ein Comeback, wovon sich einer sogar die Primetime sichern konnte.

München – Im TV gibt es regelmäßig Programm-Änderungen, um die Einschaltquoten zu optimieren und möglichst viele Zuschauer vor den Bildschirm zu locken. Nun ist eine Neuerung im ZDF geplant – ganz zugunsten von Krimi-Fans. Der TV-Sender kündigte die Fortsetzung zweier beliebter Sendungen an.

ZDF holt TV-Shows zurück ins TV-Programm: Zwei Krimis feiern Comeback

Krimis sind ziemlich beliebt – nicht nur in Buchform, sondern auch im TV. So sahen beispielsweise ganze 12,94 Millionen Menschen den „Tatort“ am 8. November 2020 im Ersten. Nun zieht auch das ZDF nach, und holt zwei Krimis zurück ins Programm.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Konkret handelt es sich um sechs neue Folgen von „Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache“. In dieser Krimi-Serie lösen die beiden ungleichen Schwestern Kommissarin Viktoria und Forensikerin Feli gemeinsam Verbrechen. Doch auch die „SOKO Leipzig“ feiert ihr Comeback und klärt in 25 neuen Folgen Fälle in der sächsischen Metropole.

ZDF holt Krimis zurück ins TV-Programm – Sendetermine stehen fest

Wann ZDF die beiden Krimis ausstrahlt, steht bereits fest. So können sich TV-Fans auf einen spannenden Herbst freuen, denn der Sendestart beider Serien ist der 1. September 2023. Während sich die „Mordsschwestern“ die Primetime am Freitag sichern konnten, wird „Soko Leipzig“ gleich im Anschluss – also um 21.15 Uhr, präsentiert.

Im ZDF ist für Krimi-Fans bald wieder allerhand geboten: Die „Mordsschwestern“ kehren zurück und auch die „SOKO Leipzig“ feiert ihr Comeback. © ZDF / Sandra Hoever & ZDF / Sandra Ludewig

Ob sich die Shows durchsetzen, bleibt abzuwarten. Denkbar ist es jedoch alle mal, denn im Quotenduell zwischen „Starnacht am Wörthersee“ und einem ZDF-Krimi, siegte letztendlich die Krimi-Serie. Verwendete Quellen: DWDL.de, deutschland.de