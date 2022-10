In Zockerlaune – Paar aus Schwetzingen nimmt bei „Mein Mann kann“ teil

Von: Sarah Isele

Timja und Shkodran aus Schwetzingen bei „Mein Mann kann“ © Sat.1

„Mein Mann kann“ meldet sich mit einem verkürzten Wochenprogramm zurück aus der Pause. Lesen Sie, wie es diesmal ein Paar aus Schwetzingen wissen will und sich mit an den Pokertisch setzt.

Seit dem 24. Oktober ist die beliebte Kult-Sendung „Mein Mann kann“ mit der sechsten Staffel zurück. Auch hier treten mehrere Paare gegeneinander an. Die Frauen sitzen am Pokertisch, während ihre Partner sich den Aufgaben stellen müssen, bei denen die Frauen gewettet haben. Diesmal möchten es auch Timja und Shkodran aus Schwetzingen wissen und nehmen an der Show teil.

MANNHEIM24 verrät, was auf Timja und Shkodran aus Schwetzingen bei „Mein Mann kann“ zukommt.

Die Spielshow „Mein Mann kann“ wurde von 2010 bis 2013 auf dem Privatsender Sat.1 ausgestrahlt. Im Jahr 2022 erfährt die Sendung eine Neuauflage und ist seit Juli mit neuen Staffeln zurück. (rah)