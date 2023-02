In welchen Ländern senkt Netflix die Preise?

Logo der Plattform © Netflix

Entgegen dem allgemeinen Streaming-Markttrend plant Netflix offenbar Preissenkungen. Allerdings betreffen diese kontraintuitiven Geschäftspläne nur bestimmte Märkte. Wir verraten Euch, wo das Abo günstiger werden könnte.

Netflix kann man derzeit in mehr als 190 Ländern abonnieren. Zu Beginn des neuen Jahres zählte der Streamingservice weltweit 230 Millionen Mitglieder. Dabei unterscheiden sich die jeweiligen Preise für den Zugang von Territorium zu Territorium teils deutlich. Hierzulande zahlt man für das Standard-Modell derzeit 13 Euro im Monat (Das Basis-Abo mit Webung gibt es für 4,99 Euro). In den USA sind es umgerechnet mehr als 15 Euro. In Indien zahlt man sogar nur etwas mehr als 5 Euro (oder 499 Rupien).

Offiziell noch unbestätigten Berichten zufolge (Heise berichtet) kann sich ein Teil der Kundschaft auf Kontinenten wie Afrika, Südamerika und Asien auf Preissenkungen freuen. Auch Teile Südosteuropas könnten preislich entlastet werden, darunter Länder wie Albanien, Bulgarien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Serbien, Kroatien, Rumänien und Slowenien. Netflix selbst sprach gegenüber dem Wall Street Journal lediglich von Anpassungen der Preise, ließ dabei aber offen, welche Märkte betroffen sind - und auch, ob es aufwärts oder abwärts geht. In Europa und Nordamerika ging es zuletzt stets nach oben. Was sonst noch bekannt wurde, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)