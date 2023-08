„Immer wieder sonntags“-Zuschauer entsetzt: Show mit Stefan Mross nicht komplett live

Von: Elena Rothammer

Für gewöhnlich moderiert Stefan Mross „Immer wieder sonntags“ live aus Rust. Am 13. August wurde eine Aktion des Schlagerstars jedoch nur als Aufzeichnung gezeigt – zur Enttäuschung der Fans.

Rust – Am 13. August lief in der ARD eine neue Ausgabe von „Immer wieder sonntags“. In der Regel startet das Ganze um 10.03 Uhr live aus Rust. Schon in der Vorwoche musste die Show von Stefan Mross (47) aufgrund der Frauen-Fußball-WM jedoch aufgezeichnet und später ausgestrahlt werden. Auch dieses Mal war eine Sequenz nicht live. Im Netz zeigten sich einige Fans entrüstet.

„Wollen unsere Zuschauer in der Arena schützen“: Mross stellt sich „Immer wieder sonntags“-Challenge nicht live

Bei „Immer wieder sonntags“ nahm Stefan Mross kein Blatt vor den Mund und teilte sogar gegen einen Gast aus. Doch der Moderator ist in der Regel auch für Action zu haben. Gegen Tim Peters (33) trat er in einer Challenge in einem Bungee-Trampolin an. Der Wettkampf war jedoch vorher aufgezeichnet worden.

Schon im Laufe der Sendung kündigte Stefan Mross die Challenge an und erklärte dazu, dass das Bungee-Trampolin acht Meter hoch sei. „Das haben wir gestern schon aufgezeichnet, aus Sicherheitsgründen. Es ist ja doch ein bisschen groß und passt nicht in unsere ‚Immer wieder sonntags‘-Arena. Wir wollen unsere Zuschauer und Zuschauerinnen in der Arena auch schützen“, erklärte der Star-Trompeter dazu.

„Immer wieder sonntags“-Sendetermine „Immer wieder sonntags“ läuft an folgenden Terminen ab 10:00 Uhr im Ersten: 12. Folge: 27. August Best-of-Episode: 3. September

„Immer wieder sonntags“-Zuschauer enttäuscht von aufgezeichneter Challenge

Auf X, ehemals Twitter, wurde diese Entscheidung diskutiert. Einige User zeigten sich entsetzt, dass der Wettkampf nicht live stattgefunden hat. „Soso, aufgezeichnet ‚wegen Sicherheitsgründen‘...“, schrieb ein Nutzer deutlich enttäuscht. Auch unter einen Facebook-Beitrag von Extratipp zu der aufgezeichneten Trampolin-Einlage schrieb ein Zuschauer: „Super peinlich, wie der ganze Typ.“ Andere hingegen zeigten Verständnis, dass das XXL-Sportgerät nicht ins Set gepasst hatte.

Bei „Immer wieder sonntags“ stellte sich Stefan Mross einer Challenge nicht live, sondern präsentierte nur eine Aufzeichnung davon. Die Fans reagierten enttäuscht. © ARD / „Immer wieder sonntags“ vom 13. August 2023; ARD / „Immer wieder sonntags“ vom 13. August 2023

Vor einigen Wochen hatte sich der Schlagersänger noch live auf eine Challenge eingelassen und sich auf ein Stand-up-Paddle gewagt. Dabei stürzte Stefan Mross jedoch live bei „Immer wieder sonntags“ ins Wasser. Verwendete Quellen: ARD / „Immer wieder sonntags“ vom 13. August 2023; Facebook; Twitter