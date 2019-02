Im Sommer stellt TV-Sender aus Deutschland Betrieb ein - das hat auch für RTL Folgen

Die veränderten Fernsehgewohnheiten haben schwerwiegende Folgen für einen deutschen TV-Sender. Dieser zieht sich nach drei Jahrzehnten zurück. Das hat Folgen für RTL.

München - Im Sommer ist Schluss für den Ingolstädter Regionalsender intv - nach drei Jahrzehnten. Die Mehrheit der Gesellschafter habe sich dagegen entschieden, sich bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) für eine Verlängerung der Sendelizenz um weitere acht Jahre zu bewerben.

Demnach seien keine wirtschaftlichen Perspektiven mehr im linearen, regionalen Fernsehen gegeben. Das veränderte Fernsehverhalten mit der vermehrten Nutzung von Mediatheken fordert also ihren Tribut.

Programm soll bis Ende Juni ausgestrahlt werden

Der Mitteilung des Senders zufolge soll ein „reibungsloser Übergang zu einem neuen Lizenznehmer“ gewährleistet werden. Obwohl die Lizenz bereits Ende vergangenen Jahres ausgelaufen war, soll das Programm bis Ende Juni weiterlaufen. Die BLM entscheidet wohl im ersten Quartal über die Neuvergabe der Lizenz, Bewerbungen werden bereits entgegengenommen.

Von der Einstellung von intv ist auch das RTL-Programm betroffen. Dort senden werktags von 18 bis 18.30 Uhr via Kabel diverse Regionalsender ihr Nachrichtenprogramm. Dieser Sendeplatz winkt auch dem Nachfolger.

Täglich 40.000 TV-Zuschauer nach Senderangaben

Neben Ingolstadt versorgt intv auch die Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Neumarkt, Weißenburg-Gunzenhausen und Roth mit regionalen Nachrichten. Nach Senderangaben schalten täglich 40.000 Zuschauer ein, die Reichweite umfasst demnach 300.000 Personen.

intv beschäftigt 20 Festangestellte sowie einen Pool an freien Journalisten, die Ende Januar über die Entscheidung informiert wurden. Geschäftsführer Johannes Schreiner sagte der Neuburger Rundschau, dass allen Mitarbeitern gekündigt werde. Auch wenn deren zeitnaher Abgang droht, soll der Sendebetrieb noch für ein paar Monate aufrechterhalten werden.

mg