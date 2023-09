„Wo ist Armin?“: Mario Barth kocht im Fernsehgarten – Fans stinksauer

Normalerweise ist Armin Roßmeier im „ZDF-Fernsehgarten“ fürs Kochen zuständig. Doch in dieser Woche steht Comedian Mario Barth am Herd. Den Zuschauern passt das überhaupt nicht.

Mainz – Diese Woche geht es im „ZDF-Fernsehgarten“ anders zu als sonst: Statt Schlagerstars empfängt Moderatorin Andrea Kiewel (58) an diesem Sonntag Rockkünstler. Darüber hinaus müssen sich die Zuschauer auch beim Koch-Themenblock auf eine Neuerung einstellen: Statt Armin Roßmeier (74) kocht in der „Rock im Garten“-Ausgabe TV-Star Mario Barth (50) – sehr zum Missfallen des ZDF-Publikums.

Fans vermissen Armin Roßmeier: „ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauer lästern über Mario Barth

Bereits vor einigen Wochen waren die ZDF-Fans entsetzt: Statt Armin Roßmeier stellte Stefano Zarrella (32) sehr zum Ärger der „ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauer seine Kochkünste unter Beweis. Mit einer ähnlichen Skepsis sieht sich jetzt auch Mario Barth konfrontiert: Der Comedian kann mit seinem Kocheinsatz in der Nachmittagsshow nicht gerade punkten. Auf X (ehemals Twitter) häufen sich Kommentare wie „Wo ist Armin? Warum macht der Depp das jetzt?“, „Mario Barth kocht im Fernsehgarten – wirklich? Holt doch lieber Armin!“ oder „Ist das schon die Comedy-Nummer von Barth? Kochen darf nur Armin!“.

Zumindest bei Andrea Kiewel kann Mario Barth mit seiner Rezeptidee aber punkten. Als Hauptspeise bereitet er Bouletten mit Kohlrabi und Kartoffelstampf zu. „Ich bin Team Boulette“, freut sich die 58-Jährige. Ein Spruch, den der kochende Komiker direkt für einen Seitenhieb gegen Veganer nutzt: „Falls einer vegan ist: Wer ist vegan? Traut sich nicht? Keine Kraft? Wo ist der Vegane?“

Mario Barth sorgte mit TV-Kocheinsatz bereits vor Kurzem für Wirbel

Mit seinen Fertigkeiten in der Küche baut sich Mario Barth gerade ein zweites Standbein auf: Ende Juli brachte der TV-Star sein erstes Kochbuch „Kennste, Kennste Wahre Jerichte“ heraus. „Ich kann euch nicht versprechen, dass jedes Gericht von mir so gekocht wird, wie es ein Sternekoch machen würde. Doch ich kann euch versprechen, dass es extrem gut schmeckt“, stellt der 50-Jährige darin in Aussicht.

Vor Kurzem stellte der Komiker seine Kochkünste schon einmal im Fernsehen unter Beweis: Auch bei „Grill den Henssler“ sorgte Mario Barth mit seinem Auftritt eine Diskussion aus. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten, X (ehemals Twitter)