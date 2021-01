„Game of Thrones“ nicht mehr auf Platz 1: Diese Serien wurden 2020 am häufigsten illegal heruntergeladen

Viele Menschen nutzen illegale Websites, um sich Serien anzusehen, anstatt auf Netflix & Co. zuzugreifen. Diese Inhalte wurden 2020 am häufigsten heruntergeladen.

Wichtiger Hinweis Wenn Serien oder Filme von Websites kostenlos angeboten werden, überprüfen Sie bitte umgehend, ob es sich um ein illegales Angebot handelt. Gemäß eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ist das Streaming von Inhalten auf illegalen Plattformen strafbar. Streaming auf Seiten wie Netflix, Prime Video oder Disney+ ist hingegen erlaubt, sofern Sie als Nutzer ein Abo besitzen.

Es handelt sich um eine eher traurige Liste, dennoch sagt sie etwas über die Popularität von Serien aus. Wie in den Jahren zuvor, hat das Portal TorrentFreak ein Ranking mit den am häufigsten illegal heruntergeladenen Serien zusammengestellt. Der Spitzenreiter der letzten Jahre, „Game of Thrones“*, befindet sich 2020 nicht einmal mehr in den Top 10. Überraschend ist das nicht, da die Serie 2019 endete. Stattdessen teilen sich Produktionen die ersten Plätze, die in den vergangenen Monaten neue Staffeln erhielten.

Erstaunlich ist die Tatsache, dass sich kein einziges Netflix Original auf der Liste befindet. Dominiert wird das Ranking stattdessen von Disney- und Amazon-Inhalten sowie von amerikanischen TV-Sendern produzierten Serien.

Ranking der im Jahr 2020 am häufigsten illegal heruntergeladenen Serien

Auf Platz 1 befindet sich dieses Mal die „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ von Disney. 2019 belegte sie den 3. Rang und konnte sich in den vergangenen Monaten offensichtlich nach vorne arbeiten. Ebenfalls häufig heruntergeladen wurde „The Boys“ von Amazon sowie die SciFi-Serie „Westworld“.

Konkrete Zahlen nennt TorrentFreak nicht. Das Portal weist aber darauf hin, dass ohnehin nicht alle Downloads auf illegalen Seiten ausgewertet werden konnten, da manche Betreiber ihre Klickzahlen nicht angeben. Entsprechend zeigt folgende Liste nur ein grobes Bild der tatsächlichen Download-Hits.

„The Mandalorian“ (verfügbar auf Disney+) „The Boys“ (verfügbar auf Prime Video) „Westworld“ (verfügbar auf Sky) „Vikings“ (verfügbar auf Prime Video/Netflix) „Star Trek: Picard“ (verfügbar auf Prime Video) „Rick & Morty“ (verfügbar auf Sky/Netflix) „The Walking Dead“ (verfügbar auf Sky/Netflix/Prime Video) „The Outsider“ (verfügbar auf Sky) „Arrow“ (verfügbar auf Netflix) „The Flash“ (verfügbar auf Prime Video)

Illegale Downloads: Warum werden Serien außerhalb der etablierten Plattformen gestreamt?

Dank Streamingdiensten wie Netflix, Prime Video, Sky & Co. ist es mittlerweile möglich, auf eine Vielzahl an Inhalten vollkommen legal zuzugreifen. Warum gibt es trotzdem Menschen, die illegale Seiten in Anspruch nehmen? TorrentFreak geht davon aus, dass eben jene Menge an legalen Plattformen die Zuschauer auf kostenlose Seiten treibt. Da mehrere Abos viel Geld kosten, gehen Serien-Fans womöglich das Risiko ein, sich in strafrechtliche Grauzonen zu begeben. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

