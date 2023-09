„Hartz und herzlich“-Ikone Dagmar – was jetzt mit ihrem Haus passiert

Seit TV-Liebling Dagmar gestorben ist, verfolgen die Fans und Bewohner, was mit ihrem Mini-Haus passiert. Eigentlich soll es abgerissen werden – doch nun kristallisiert sich etwas anderes heraus:

Seit November 2021 ist in den Benz-Baracken nichts mehr so, wie es einmal war. Die „Hartz und herzlich“-Ikone Dagmar verstarb im Alter von 67 Jahren. Dagmars Garten und das Mini-Haus waren ihr ganzer Stolz – und sind nach ihrem Tod einer der wichtigsten Erinnerungen an die beliebte „Hartz und herzlich“-Darstellerin.

Um Dagmar in Ehren zu halten, pflegt Hausmeister Michael das Häuschen, aber so wie sie selbst, kann niemand das Haus – insbesondere den Garten – auf Vordermann bringen. (mko)