„Assi-TV“: Massenhaft RTL-Zuschauer boykottieren Dschungelcamp und wollen nicht einschalten

Teilen

Am 13. Januar startet die 16. „Dschungelcamp“-Staffel. Die diesjährigen Teilnehmer sorgten bereits für Enttäuschung bei den Fans. Nun üben sie auch harte Kritik an der gesamten Show aus.

München - In nur wenigen Tagen beginnt die 16. Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ auf RTL. Genauer gesagt am 13. Januar. Die Dschungelcamp-Kandidaten stehen bereits in den Startlöchern und auch die Zuschauer sind schon gespannt, wer sich dieses Jahr die Dschungelkrone krallen wird. Doch im Netz überwiegt derzeit üble Kritik.

Massenhaft RTL-Zuschauer boykottieren Dschungelcamp und wollen nicht einschalten

Die Facebook-Seite von Antenne Thüringen startete am 10. Januar eine Umfrage und wollte von seinen Fans wissen, wer dieses Jahr bei „Das Dschungelcamp“ einschaltet. Doch mit so einem knallharten Urteil hat wohl keiner gerechnet. Denn kaum ein Facebook-Nutzer lässt ein gutes Haar an der RTL-Show.

Am 13. Januar startet die 16. „Dschungelcamp“-Staffel. © RTL+ & IMAGO / Sven Simon

„Ich schau nicht mal RTL und Co. Die Sendungen dort sind mir einfach zu anspruchsvoll!“, scherzt ein Facebook-Nutzer. Ein weiterer schreibt: „Nee, so einen Blödsinn muss man sich nicht reinziehen. Ich ziehe ein gutes Buch vor“. Die Meinung teilen anscheinend viele: „Da ist eine Übertragung von einem Flohzirkus viel interessanter“, urteilt der Nächste.

Das sind die bisherigen Dschungelcamp-Gewinner: Costa Cordalis Désirée Nick Ross Antony Ingrid van Bergen Peer Kusmagk Brigitte Nielsen Joey Heindle Melanie Müller Maren Gilzer Menderes Bağcı Marc Terenzi Jenny Frankhauser Evelyn Burdecki Prince Damien Filip Pavlović

Dschungelcamp-Fans vom diesjährigen Cast enttäuscht

„Habe ich Lack geschnüffelt?!? Natürlich NICHT“, schreibt ein Facebook-Nutzer, während ein weiterer gleich den ganzen Sender als „Assi-TV“ betitelt. Doch natürlich gibt es auch dieses Jahr einige Fans, die den Startschuss der neuen IBES-Staffel kaum erwarten können. So schreibt eine, dass sie dieses Jahr auf jeden Fall einschalten wird, „auch wenn mir der Cast diesmal nicht so gefällt“. Auch andere schalten „ab und zu mal ein“.

Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute Fotostrecke ansehen

Auch wenn einige Fans dem Dschungelcamp bis heute erhalten bleiben, fest steht, von der kommenden Staffel erwarten manche Zuschauer recht wenig: Die neuen Dschungelcamp-Kandidaten seien „eine Enttäuschung“, lästern Fans bereits jetzt. Ob sich das auch in den Einschaltquoten widerspiegeln wird? Verwendete Quellen: Facebook/Antenne Thüringen