House of the Dragon: Wer spielt Ser Joffrey Lonmouth?

Teilen

Solly McLeod in „House of the Dragon“ und in „The Rising“ © Ollie Upton/HBO, Sky

Solly McLeod ist ein noch frisches Gesicht auf dem Fernsehbildschirm. Doch in kürzester Zeit hat er es geschafft, sich einen Namen zu machen. Sein Auftritt in House of the Dragon mag kurz, dafür aber einprägsam sein.

In der Episode „Wir erleuchten den Weg“ hat Solly McLeod einen kurzen aber erinnerungswürdigen Auftritt als Liebhaber des Bräutigams Laenor Valeryon. Es könnte alles so schön sein. Die Hochzeit zwischen Laenor und Rhaenyra wird aus politischen Gründen vollzogen und anschließend gehen beide unter der Decke der Verschwiegenheit ihrer Wege. Doch die Gruppe hat die Rechnung ohne einen der Beteiligten gemacht, dessen Gefühle schwerer verletzt wurden als geglaubt.

„House of the Dragon“: Daher kennen Sie den Cast Fotostrecke ansehen

Solly McLeod verweilt also nur kurz bei „House of the Dragon“, aber dafür hat er in einer anderen Serie, die man bei Sky sehen kann, einen längere Verweildauer. Welche das ist und seit wann der Darsteller vor der Kamera zu sehen ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)