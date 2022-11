House of the Dragon: Wer spielt Rhaenyra Targaryen?

Emma D’Arcy in House of the Dragon und in Truth Seekers © Ollie Upton/HBO, Amazon

Emma D‘Arcy ist noch gar nicht so lange auf der Mattscheibe unterwegs. Serienjunkies könnte die nichtbinäre Darstellerin trotzdem schon bekannt sein.

In der sechsten Episode der Serie „House of the Dragon“ findet ein großer Zeitsprung statt, der uns unter anderem eine neue Rhaenyra-Darstellerin bringt. Emma D’Arcy muss in die Fußstapfen des Shootingstars der Serie treten, Milly Alcock. Sie meistert diese Herausforderung bestens, wie sie bereits in der Folge „The Princess and the Queen“ beweist.

Dabei ist ihre Rolle keine einfache, beginnt sie doch mit einer Geburtsszene. Dass Emma D’Arcy ihre Karriere vor der Kamera erst 2020 gestartet hat, merkt man ihr jedenfalls nicht an. Das erklärt, wie sie direkt eine große Rolle in der BBC/Netflix-Ko-Produktion „Wanderlust“ an Land ziehen konnte. Dort spielt sie an der Seite von Toni Collette die Rolle der Naomi Richards. Welche großen Rollen sie seitdem übernommen hat, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)