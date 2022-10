House of the Dragon: Wer spielt die erwachsene Helaena Targaryen?

Phia Saban in „House of the Dragon“ und in „The Last Kingdom“ © HBO/ Netflix

Die britische Jungschauspielerin Phia Saban ist nach einem erneuten Zeitsprung in „House of the Dragon“ als erwachsene Version von Prinzessin Helaena Targaryen zu sehen. Doch kann man die Newcomerin eigentlich schon aus anderen Produktionen kennen? Mehr Infos zu ihr gibt es hier.

In der Serie „House of the Dragon“ hat ein Zeitsprung uns eine neue Riege an Darstellern gebracht, allen voran die neue Generation. Die Kinder von Alicent und Rhaenyra sind nun junge Erwachsene. Dazu gehört auch Prinzessin Helaena Targaryen. Sie ist die einzige gemeinsame Tochter von König Viserys I. Targaryen (Paddy Considine) und Alicent Hightower (Olivia Cooke). Sie gilt als eigenartig, spricht mit Insekten und in einer eigenen Sprache.

Darstellerin Phia Saban hat die Rolle von Evie Allen übernommen. Sie selsbt ist auch noch recht neu im Geschäft, hat sich aber gut vorbereitet. Die 1998 in London geborene Schauspielerin sammelt erste Schauspielerfahrungen im Jugendtheater. Ihre Ausbildung absolviert sie an der renommierten Guildhall School of Music & Drama, wo sie 2020 ihren Abschluss macht. In einer bekannten Historienserie spielt sie 2022 die Hauptrolle der Aelfwynn. Welche das ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de.