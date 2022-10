House of the Dragon: Wer spielt Aemond Targaryen?

Ewan Mitchell in „House of the Dragon“ und in „The Last Kingdom“ © HBO/ BBC/Netflix

„House of the Dragon“ hat weltweit unzählige Fans. Wer eine Rolle in der Fantasyserie ergattert, der wird bekannt. Doch manche Darsteller zeigen dabei besonders großes Starpotential. Seit dem letzten Zeitsprung ist als allen voran Ewan Mitchell, der Darsteller des Aemond.

Jede Zeit in der Serie „House of the Dragon“ (hier der Podcast zur 8. Episode) scheint einen jungen Darsteller auf die Schnellstraße zum Star zu befördern. Für den jüngsten Zeitsprung ist das wohl der britische Darsteller Ewan Mitchell.

Nach zwei Kurzfilmen zu Beginn seiner Karriere ergatterte der Darsteller 2017 ziemlich schnell einen Part in einer größeren Serie. Sechs Episoden lang spielte er die Rolle des Billy Taylor in der Serie The Halcyon. Fast zeitgleich trat er eine Rolle an, die ihm noch weitreichendere Bekanntheit sicherte. Welche das ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)