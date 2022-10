House of the Dragon: Serienjunkies-Podcast zur 8. Episode „Der Lord der Gezeiten“

Teilen

König Viserys (Paddy Considine) kämpft mit letzten Kräften um den Haussegen der Targaryens in der Episode „Der Lord der Gezeiten“ der US-Serie „House of the Dragon“ © HBO

In der achten Episode „Der Lord der Gezeiten“ spitzt sich die Erbschaftsfrage um Driftmark zu. Doch auch in King‘s Landing steht das „House of the Dragon“ vor einer Zeitenwende. Das Podcastteam feiert den vielleicht letzten Auftritt eines Emmy-Kandidaten.

Mit letzten Kräften versucht König Viserys (Paddy Considine) in der Episode „Der Lord der Gezeiten“ der US-Serie „House of the Dragon“, seine zerstrittene Familie wiederzuvereinen - können sich Rhaenyra (Emma D‘Arcy) und Alicent (Olivia Cooke) zusammenreißen? Und wer wird auf der Velaryon-Insel Driftmark zum neuen Lord der Gezeiten ernannt? Mit neu verteilter Energie versucht das Podcastteam, bestehend aus Hanna, Mario und Bjarne, die Prophezeiung zu entschlüsseln, Dracheneier zuzuordnen, Kinder, Enkel und Neffen auseinanderzuhalten und Viserys I. Targaryen zu verabschieden. Oder lebt er doch noch?

0:00:00 Vorgeplänkel

0:02:00 Zeitsprung who is who?

0:10:00 Driftmark

0:13:00 Dragonstone

0:15:00 King‘s Landing

0:21:00 Vaemond ist nicht der Cousin von Lord Corlys, sondern der Neffe!

0:22:00 Die neuen Enkelneffen

0:25:00 Alicent & Aegon

0:30:00 Aemond & Rhaenys

0:38:00 Rhaenyra & Viserys

0:44:00 Thronsaal

0:53:00 Abendmahl

1:00:00 Welcher Prinz?

1:03:00 Ist Rhaenyra gay?

1:05:00 Fazit

Bonus: Nachgeplänkel

Ganze Folge bei Serienjunkies.de anhören. (Hanna Huge)