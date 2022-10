House of the Dragon: Serienjunkies-Podcast zur 9. Episode „Der grüne Rat“

Teilen

Eve Best als Rhaenys Velaryon in einem Szenenfoto aus der „House of the Dragon“-Episode „Der grüne Rat“ © HBO

In der neunten Episode „Der grüne Rat“ geht es um die Nachfolge des Königs. Doch wo hält sich der Kronprinz Aegon gerade auf? Fehlte „House of the Dragon“ noch ein Fußfetischist? Und: Welches Biest befindet sich unter einem Krönungszeremonieort? Das Podcastteam ist sich diese Woche einig...

Der König ist tot, lange lebe Aegon (Tom Glynn-Carney, wer den jungen Aegon spielt verraten wir hier). Also einer von ihnen... second of his name... ob er will oder nicht. Vorher müssen Erryk und Arryk aber den ausgebüxten Thronfolgertunichtgut ausfindig machen und unter die Krone bekommen. Dort kann es aber auch schnell etwas brenzlig werden, wenn gewisse Drachenreiterinnen noch ein Wörtchen mitzureden haben und dieses Wörtchen Drakarys heißt... Bjarne, Hanna und Mario müssen im Serienjunkies-Podcast noch mal über die vorletzte Folge der ersten Staffel „House of the Dragon“, viel zu kurze Verratsratsszenen, Kinderfightclubs, Shame-shame-kinkshame und royale PR-Aktionen reden.

0:00:00 Vorgeplänkel

0:05:00 Auftakt und der „Verratsrat“

0:20:00 Kleinere Szenen

0:22:00 Die Suche nach Aegon?

0:35:00 Larys

0:43:00 (Rhaenys + Otto) x Alicent

0:49:00 Die Kutsche

0:51:00 Dragon Pit

1:03:00 Fazit

Ganze Folge bei Serienjunkies.de anhören. (Hanna Huge)