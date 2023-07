Aufregung wegen Silbereisen-Auftritt: Daniela Katzenberger holte sich einen Stress-Therapeuten

Von: Jessica Jung

Daniela Katzenberger ist aus dem TV kaum noch wegzudenken. Vor ihrem Live-Auftritt bei Silbereisen hatte sie dennoch mit Aufregung zu kämpfen.

Mallorca – Daniela Katzenberger (36) wurde durch ihren TV-Auftritt „Auf und davon“ bei VOX bekannt. Mittlerweile kennt fast ganz Deutschland die „Katze“. Jetzt schlägt die Kult-Blondine neue Wege ein und will sich auch als Solo-Schlagersängerin einen Namen machen. Florian Silbereisen hat sie sogar zum „Schlagerboom Open Air“ eingeladen – doch die Nervosität machte Daniela Katzenberger schwer zu schaffen.

Aufregung wegen Silbereisen-Auftritt: Daniela Katzenberger besucht Stress-Therapeuten

Daniela Katzenberger ist nicht nur mit ihrer eigenen TV-Show „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ erfolgreich, sondern startete auch musikalisch durch. 2023 veröffentlichte sie unter anderem ihren Song „So bin ich und so bleib‘ ich“. Diesen Hit hat sie in Florian Silbereisens Show live vor rund 6.000 Zuschauern gesungen.

Bevor es zu ihrem großen Auftritt kam, ging es zunächst jedoch zu Stress-Therapeut Rainer Franke. Denn durch ihn erhoffte sie sich, ihre Nervosität loszuwerden. „Größere Menschenmengen machen mir immer etwas Angst“, gestand sie ihm, wie in ihrer Sendung „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ zu sehen war. Hinzu käme zudem Herzstolpern.

Um ihr ihre Ängste zu nehmen, griff Therapeut Rainer zu einer ganz bestimmten Methode – der „Klopftechnik“. Dafür klopfte die 36-Jährige in ihrer Sendung mit ihrem rechten Zeige- und Mittelfinger über der linken Brust, während sie sich die Menschenmasse vorstellte und ihre Ängste laut aussprach.

Aufregung vor Silbereisen-Auftritt: Katzenberger gesteht Stress-Therapeut Rainer ihre Ängste

„Wir klopfen gewisse Akupunkturpunkte auf den Meridianen. Der Sinn ist, dass der Meridian vorher energetisch blockiert ist, der Angst produziert aus irgendeiner traumatischen Erfahrung. Durch dieses Klopfen löse ich sozusagen die energetische Blockade und das bringt sofort diese Entspannung und das Verschwinden der Angst“, erklärte Therapeut Rainer.

Nachdem Katzenberger sich ihre Ängste von der Seele geredet hatte, musste sie sich einen Wahlsatz aussuchen. „Obwohl ich immer Lampenfieber hatte, wähle ich ab sofort, dass ich auf der Bühne Spaß und Freude habe“, sagte sie letztendlich. Um dies zu verinnerlichen, musste Katzenberger dies wiederholen, während sie mit ihren Fingern kreisenden Bewegungen über dem Herzen ausübte.

Daniela Katzenberger durfte bei Florian Silbereisens „Schlagerbooom Open Air“ auftreten. Vorab hatte die Kult-Blondine allerdings mit schlimmer Nervösität zu kämpfen uns suchte deshalb sogar einen Stress-Therapeuten auf. © IMAGO / Future Image & Screenshot / VOX / „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“

Katzenbergers Feedback: „Das ist so beruhigend! Das ist so wie, wenn man Müll herausschmeißt“. Die Methode hat offenbar geholfen, denn von ihrer Nervosität ließ sich Katzenberger in Silbereisens Show nichts anmerken. Doch auch Schlagersängerin Michelle überraschte ihre Fans. Verwendete Quellen: „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“