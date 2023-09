TV-Comeback: RTL2 holt erfolgreiche Trödelshow zurück

Von: Diane Kofer

Die Produktion von „Der Trödeltrupp“ lag zuletzt still – jetzt bestätigte ein Sendersprecher, dass neue Folgen der RTL2-Show in der Mache sind. Auch die alten Protagonisten kehren zurück.

Köln – Trödelfans aufgepasst – RTL2 hält an einem altbekannten Format fest und schickt „Der Trödeltrupp – Das Geld liegt im Keller“ wieder auf Sendung. Seit 2009 liefen über 700 Folgen in insgesamt 13 Staffeln – doch zuletzt lag die Produktion still.

TV-Comeback für „Der Trödeltrupp“: RTL2 kündigt neue Folgen an

Im Oktober 2022 liefen die letzten regulären Folgen der beliebten Doku-Soap, in der Experten dabei helfen, aus urigen Kellerfunden Geld zu machen. Ein endgültiges Aus der Sendung war zwar nie angekündigt – die Produktion neuer Folgen wurde aber zwischenzeitlich eingestellt. Wie DWDL berichtet, hat das Warten jetzt aber ein Ende: Wie schon in der Vergangenheit wurde die Good Times Fernsehproduktions-GmbH mit den neuen Episoden beauftragt.

Die Zuschauer dürfte besonders freuen, dass es ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern gibt. Denn Otto Schulte (46), Mauro Corradino (53) und Sükrü Pehlivan (50) bleiben als Experten erhalten. Ein RTL2-Sprecher betonte: „Mit ‚Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller‘ setzen wir erneut auf spannende Geschichten aus dem Leben unserer Zuschauer. Unsere Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Schätze zu finden und ihre Geschichten zu erzählen, die das Herz berühren.“

Die letzte Folge von „Der Trödeltrupp“ lief Ende 2022. Jetzt wurden neue Folgen des Trödelformats angekündigt. © RTL2/ Screenshot: Der Trödeltrupp/ RTL2 (Fotomontage)

Der Start der neuen Staffel ist bisher noch nicht bekannt – auch auf welchem Sendeplatz das Format zukünftig zu sehen sein wird, ist unklar. Zunächst setzt RTL2 erst einmal auf eine Datingshow: In wenigen Tagen startet eine neue Season von „Love Island“ – die wird dieses Mal aber nicht von Sylvie Meis (45) allein moderiert. Das Model bekommt Unterstützung von Sänger Oli P. (45). Verwendete Quellen: DWDL