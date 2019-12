Es ist ein umstrittenes Format, das nun von einem TV-Skandal überschattet wird. Sat.1-Zuschauer schimpfen über eine Kandidatin von „Hochzeit auf den ersten Blick“.

Das TV-Format „Hochzeit auf den ersten Blick“ ist umstritten.

Nun schockierte eine Kandidatin mit einem TV-Eklat.

TV-Zuschauer zeigen sich nach der Ausstrahlung entsetzt.

München - Mit diesem TV-Experiment stößt Sat.1 bereits seit Jahren auf viel Widerstand und Spott. „Hochzeit auf den ersten Blick“ arrangiert für Kandidaten eine Ehe. Während sich in der aktuellen Staffel gleich vier Paare tatsächlich ineinander verliebten, sorgte eine Kandidatin für einen TV-Eklat. Zuschauer des Formats zeigen sich entsetzt.

Sat.1: Eklat sorgt bei Zuschauern für Shitstorm - „Und jetzt heult sie rum?“

Während für viele Paare der Gang vor den Traualtar als Höhepunkt der Beziehung bezeichnet werden könnte, wagen bei Sat.1 gleich zwölf Leute eine Ehe mit einem wildfremden Menschen. Dass dieses TV-Experiment bei gleich vier der sechs zusammengewürfelten Paare tatsächlich zum Erfolg führte, ging bei dem drei Stunden langen Finale am Sonntag fast unter. Denn während sich so manches Paar eine gemeinsame Zukunft ausmalte, sorgte Kandidatin Jessica für einen noch nie dagewesenen TV-Eklat.

Dass es zwischen der 29-Jährigen und ihrem angetrauten Ehemann Marc nicht funkte, zeigte sich bereits in den von Sat.1 bezahlten Flitterwochen in Südafrika. Während der 27-Jährige ganz offen von seiner Ehefrau schwärmte, stellte Jessica bereits nach wenigen Tagen klar: Eine Beziehung kann sich die hübsche Blondine nicht vorstellen.

Sat.1: „Hochzeit auf den ersten Blick“ - Kandidaten zeigen sich entsetzt

Der sichtlich geknickte Marc akzeptierte die Entscheidung, zeigte sich von den Argumenten seiner Frau jedoch verdutzt. Während vier andere Paare beim großen Finale am Sonntag vor den Experten beteuerten, in dem anderen die große Liebe gefunden zu haben, erklärte Jessica erneut: Eine Beziehung mit dem zwei Jahre jüngeren Marc könne sie sich nicht vorstellen. Von dem Experten-Team im Finale auf einen möglichen Grund angesprochen, bricht die 29-Jährige dann in Tränen aus.

+ Die anderen Kandidaten sind geschockt von dem Geständnis. © Screenshot Sat.1

„Marc, du weißt, dass ich ein extrem ehrlicher Mensch bin. Ich will nicht, dass im Nachhinein Gerüchte aufkommen oder irgendwelche Storys falsch dargestellt werden“, beginnt Jessica zunächst ihre Beichte. Doch was dann folgt, sorgte bei TV-Zuschauern für Entsetzen. Denn Kandidatin Jessica lernte bereits vor dem TV-Experiment einen anderen Mann kennen. Doch obwohl sich die 29-Jährige in diesen Mann verliebte, heiratete sie den 27-jährigen Marc vor laufenden Kameras.

Video: Das spannende Aufeinandertreffen der Paare

Sat.1: „Hochzeit auf den ersten Blick“ - Jessica beichtet Ehemann etwas

Für den Kandidaten ein Schlag ins Gesicht und auch für die anderen Kandidaten der Runde ein Schock. Obwohl die verbliebenen fünf Paare das Gespräch lediglich von einem Monitor verfolgen können, eilen dem sichtlich überforderten jungen Mann gleich zwei Kandidaten zu Hilfe. Während der 27-Jährige in Tränen ausbricht, stürmen Kandidat Serkan und Kandidat Marcel das Studio. Sie erklären das Gespräch zwischen den beiden für beendet.

+ Gleich zwei Kandidaten holen den sichtlich überforderten Marc aus dem Gespräch. © Screenshot Sat.1

Das Geständnis der hübschen Blondine sorgt auch bei TV-Zuschauern für Fassungslosigkeit. Über die offizielle Facebook-Seite der TV-Sendung machen sich Fans der Show Luft. „Und jetzt heult SIE rum?“, „Für was hat die mitgemacht“ und „absolut unterste Schublade“ sind sich viele von ihnen einig. Obwohl die Ehe der beiden erst wenige Wochen alt ist und beide noch im Finale die Scheidung einreichten, müssen die beiden Kandidaten nun das offizielle Trennungsjahr einhalten.

