„heute-show“ im ZDF: Oliver Welke beleidigt Andrea Kiewel - Revolutionäre Änderung

Die „heute-show“ ist eine Polit-Satire-Sendung, die die wichtigsten politischen Ereignisse aufs Korn nimmt. Nun aber beleidigte Oliver Welke Kollegen Andrea Kiewel.

ZDF: „heute-show“ - Revolutionäre Änderung eingeführt - Fans sind uneins

Update vom 6. April: Die erste Ankündigung am 29. März auf der Twitter-Seite der „heute-show“ klang wie ein Witz: „Tolle Nachrichten: Diese Folge der #heuteshow wird komplett Brexit-frei! Angeblich passiert heute etwas in London, aber ganz ehrlich – wen juckt‘s? Die Engländer sollen sich melden, wenn sie ihre Insel fertig versenkt haben. Wir reden solange über wichtige Themen! Jetzt im @ZDF.“

Es war kein Witz. Bereits letzte Woche gestaltete Moderator Oliver Welke seine Sendung frei von Brexit-Späßchen. Am gestrigen Freitag berichtete Welke über Gülle, Politikphrasen, PR-Kanäle von Politikern, die Diskussion um Impfpflicht und Organspende, aber wieder nicht über den Brexit. Die Reaktionen der Fans sind unterschiedlich: „Endlich“, kommentiert ein Fan, „Abwarten und Tee trinken“, meint ein weiterer. „Hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt“, findet ein anderer. Bleibt abzuwarten, wie lange der Brexit-Boykott durchgehalten wird.

Tolle Nachrichten: Diese Folge der #heuteshow wird komplett Brexit-frei! Angeblich passiert heute etwas in London, aber ganz ehrlich – wen juckt's? Die Engländer sollen sich melden, wenn sie ihre Insel fertig versenkt haben. Wir reden solange über wichtige Themen! Jetzt im @ZDF.

„heute-show“: Oliver Welke beleidigt Andrea Kiewel

Statt über den Brexit erlaubte sich Oliver Welke einen „Witz“ über eine ZDF-Kollegin. Nach einem Beitrag über Organausweise und eine mögliche Gesetzesänderung zeigte Welke plötzlich eine Szene aus dem „ZDF-Fernsehgarten“ mit Moderatorin Andrea Kiewel – und erklärte dazu, dieses Thema lasse die Menschen ja auch über den eigenen Tod nachdenken. Und weiter: „Und wann sind wir eigentlich tot? (...) Wenn Sie diese Sendung witzig finden, dann sind Sie wahrscheinlich hirntot.“ Kurz danach schickte Welke eine Art Entschuldigung: „Sorry, Kiwi. ...“

Wichtige Frage beim Thema Organspende: Wann ist man hirntot?

Wichtige Frage beim Thema Organspende: Wann ist man hirntot?

Es gibt einen relativ einfachen Test. Guckt sonntags zehn Sekunden lang #Fernsehgarten – und wenn ihr dabei richtig Spaß habt, seid ihr wahrscheinlich hirntot.

Auch die meisten Zuschauer fanden den Witz wenig witzig: „Sorry, aber als jemand, der bald eine Spende benötigen könnte, sage ich: Voll daneben“, schreibt ein Fan auf Twitter. „Unverschämtheit“, urteilt ein anderer.

ZDF: „heute-show“ verschoben - Fans sauer: „Seid ihr jetzt auch ein Regierungsflieger?“

Update vom 2. März 2019: Die "heute-show" im ZDF war am 1. März im Free-TV etwas später als normal live auf Sendung. Die Comedy- und Satireshow begann erst um 23.15 Uhr - eine dreiviertel Stunde nach dem üblichen Sendetermin.

Huch, was macht ihr denn alle schon hier? Noch ein wenig Geduld, bitte: Die #heuteshow kommt erst um 23:15 Uhr!

Fans der Sendung machten ihrem Ärger auf Twitter Luft:

Als wäre die Woche nicht schon schlimm genug gewesen

Zu spät! Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht! — Der Genießer (@urkueken) 1. März 2019

Seid ihr jetzt auch ein Regierungsflieger und ein bissi kaputt oder so?

Geht doch nicht, dass ihr nicht pünktlich loslegt!



Weeeeeeeelllllkkkeeeee!!! — Ute Idealisma (@Ute631) 1. März 2019

ZDF: „heute-Show“: Empörung bei erster Sendung

Update vom 2. Februar 2019: „Was machst du denn hier? Hat dir denn keiner was gesagt? Du bist raus!“, pflaumte Dietrich Hollinderbäumer (bekannt auch aus „Pastewka“) Moderator Oliver Welke hinter den Kulissen an. Da schaute nicht nur Welke irritiert: Nach der sechswöchigen Winterpause präsentierte das ZDF plötzlich einen neuen Moderator der „heute-show“ - ausgerechnet Florian Silbereisen!

Silbereisen war DIE große Überraschung des Abends. Selbstironisch moderierte Silbereisen von Welkes Stammplatz aus die Sendung an: „Guten Abend! Liebe Freunde, es geht wieder los! Herzlich willkommen! Ich bin jetzt hier der neue Kapitän beim Satireboom der Schlagerchampions! Mein Name: Florian Silbereisen! Servus!“ Schelmisch grinste der Ex von Helene Fischer in die Kamera. Und spätestens hier war klar: Es war nur ein Witz und ein Gastauftritt! Nach dem Intro durfte Welke wieder ran.

„Für alle, die jetzt enttäuscht sind - der Florian lässt sich entschuldigen: Sein Schiff geht gleich!“, erklärte Welke und spielte dabei auf dessen TV-Rolle als Traumschiff-Kapitän an.

Viele Zuschauer zeigten sich erleichtert, dass sich der Auftritt von Silbereisen nur auf wenige Sekunden begrenzte. Der Auftaktgag kam nicht bei allen gut an, wie man bei Twitter nachlesen konnte. Manchen gefror das Lächeln. Für sie dürfte der Schlagerstar in der „heute-show“ eher eine Horrorvorstellung sein.

Aber um fair zu bleiben: Für die Selbstironie verdient Florian Silbereisen durchaus Respekt!

Tosender Applaus, dass Welke wieder da ist. Was für eine Erleichterung, dass nicht der Silbereisen meutert. #heuteshow — Alicia (@AliciaHaswari) 1. Februar 2019

WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH der Silbereisen.

*rennt weg*#heuteshow — Vizemeister El Duderino (@martinitier) 1. Februar 2019

In Vorfreude auf die #heuteshow den Fernseher angemacht.

Florian Silbereisen gesehen

Fernseher wieder ausgemacht. — Cornelius Borchardt (@Suilenroc7) 1. Februar 2019

Silbereisen statt Welke in der #heuteshow.



Da renn ich atemlos durch die Nacht. — Holger Hinz (@holgereluard) 1. Februar 2019

Zuschauer sauer: „heute-show“ fällt weiterhin aus - Auf Twitter wird scharf geschossen

Update vom 26. Januar 2019: Wieder ein Freitag ohne Welke und die ZDF-heute-show. Erst nächste Woche beendet die Satire-Show ihre ausgedehnten Winterferien. (Stehen nicht in manchen Bundesländern schon wieder die Frühlingsferien an ... ?) Auf Twitter scheint die Pause bereits vorbei zu sein.

Fast so gut wie ein Glas Cola! 1. Februar, 22:30 Uhr im ZDF

Die News vom 19. Januar 2019

Berlin - Fans der Satire-Sendung „heute-show“ schauten am Freitag, 18. Januar, in die Röhre. Statt Welke gab es Reiner Calmund. Brexit, CSU-Parteitag, Weltraumprogramm von Trump - an mangelnden Themen kann es nicht liegen. Wo also ist Welke, wenn man ihn dringend braucht?

Die Antwort ist schlicht: Der „heute-show“-Moderator macht noch Weihnachtsferien. Aber doch rätselhaft, denn wer macht schon Weihnachtsferien bis zum Februar? Die Fans sind entrüstet: „Ihr habt ja mehr Ferien als Lehrer“, kommentiert ein Fan auf der „heute-show“-Facebook-Seite. „Ich hab Phantomschmerzen. Welke ist weg, aber das Humorzentrum juckt“, schreibt ein anderer. „Was...........erst in 2 Wochen? Was tut der Oli eigentlich die ganze Zeit?“, fragt ein anderer.

„heute-show“ läuft erst ab Februar wieder im ZDF

Die gute Nachricht für Satire-Fans: Ab Freitag, dem 01. Februar 2019, wird die "heute-show" wieder jeden Freitag ab 22.30 Uhr im ZDF zu sehen sein.

Indes schürt die Redaktion via Twitter die Sehnsucht:

