Zuschauer sauer: „heute-show“ fällt weiterhin aus - Auf Twitter wird scharf geschossen 

Maybrit Illner, Sandra Maischberger und Markus Lanz sind schon lange zurück im TV, nur Oliver Welke fehlt. Auf Twitter scheint die „heute-show“-Pause schon vorbei zu sein.

Update vom 26. Januar 2019: Wieder ein Freitag ohne Welke und die ZDF-heute-show. Erst nächste Woche beendet die Satire-Show ihre ausgedehnten Winterferien. (Stehen nicht in manchen Bundesländern schon wieder die Frühlingsferien an ... ?) Auf Twitter scheint die Pause bereits vorbei zu sein.

Fast so gut wie ein Glas Cola! 1. Februar, 22:30 Uhr im ZDF pic.twitter.com/KIPGIYQBD2 — ZDF heute-show (@heuteshow) 25. Januar 2019

Die News vom 19. Januar 2019

Berlin - Fans der Satire-Sendung „heute-show“ schauten am Freitag, 18. Januar, in die Röhre. Statt Welke gab es Reiner Calmund. Brexit, CSU-Parteitag, Weltraumprogramm von Trump - an mangelnden Themen kann es nicht liegen. Wo also ist Welke, wenn man ihn dringend braucht?

Die Antwort ist schlicht: Der „heute show“-Moderator macht noch Weihnachtsferien. Aber doch rätselhaft, denn wer macht schon Weihnachtsferien bis zum Februar? Die Fans sind entrüstet: „Ihr habt ja mehr Ferien als Lehrer“, kommentiert ein Fan auf der „heute-show“-Facebook-Seite. „Ich hab Phantomschmerzen. Welke ist weg, aber das Humorzentrum juckt“, schreibt ein anderer. „Was...........erst in 2 Wochen? Was tut der Oli eigentlich die ganze Zeit?“, fragt ein anderer.

„heute-show“ läuft erst ab Februar wieder im ZDF

Die gute Nachricht für Satire-Fans: Ab Freitag, dem 01. Februar 2019, wird die "heute-show" wieder jeden Freitag ab 22.30 Uhr im ZDF zu sehen sein.

Indes schürt die Redaktion via Twitter die Sehnsucht:

