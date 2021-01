„Herr der Ringe“-Serie von Amazon: Handlung geleakt – Bösewicht aus den Filmen soll auftauchen

Amazon produziert eine „Herr der Ringe“-Serie, allerdings sind kaum Details bekannt. Insider wollen nun eine offizielle Handlungszusammenfassung entdeckt haben.

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass Amazon sich die Rechte an „Herr der Ringe“ gesichert hat. Das Unternehmen möchte eine eigene Serie für Prime Video ins Leben rufen. Diese soll allerdings nicht die gleiche Geschichte wie die Filmtrilogie abdecken. Stattdessen spielt sie lange vor den Ereignissen rund um Frodo und Aragorn.

Worum es genau gehen wird, hat Amazon bis dato nicht verraten – und das, obwohl die Dreharbeiten bereits in diesen Monaten beginnen sollen*. Im Vergleich dazu ist HBO wesentlich offener, wenn es um Details zum kommenden „Game of Thrones“-Prequel geht. Die Geheimnistuerei von Amazon könnte aber schon bald ein Ende haben. Aktuell kursiert eine Handlungszusammenfassung im Netz, die Insider sich beschafft haben sollen. Sie verrät, was die Fans erwarten wird. Ob Amazon sie bald schon als wahrheitsgemäß bestätigt?

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur „Herr der Ringe“-Serie von Amazon+++

„Herr der Ringe“-Serie: Die mögliche Handlung der Amazon-Serie

Dem Tolkien-Portal TheOneRing.net soll die Handlungszusammenfassung in die Hände gefallen sein. Die Autoren behaupten, die Informationen auf Authentizität und Wahrheitsgehalt überprüft zu haben. Für sie gibt es keinen Zweifel, dass es sich um die offizielle Beschreibung der Geschichte handelt. Sie teilen den gesamten Text, der sich in deutscher Übersetzung folgendermaßen liest:

Amazon Studios kommende Serie erweckt zum ersten Mal die heroischen Legenden des sagenhaften zweiten Zeitalters der Mittelerde-Geschichte zum Leben. Dieses epische Drama spielt tausende von Jahren vor den Ereignissen in J.R.R. Tolkiens Büchern „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“. Es führt die Zuschauer in eine Zeit, in der große Mächte erwachten, Königreiche glorreich aufstiegen und zu Staub zerfielen, ungewöhnliche Helden sich beweisen mussten, Hoffnung am seidenen Faden hing und der größte von Tolkien erfundene Bösewicht drohte, die ganze Welt in Dunkelheit zu hüllen. Die Serie beginnt in Frieden, als neue und altbekannte Hauptfiguren sich auf den Weg machen, um der gefürchteten Wiedergeburt des Bösen entgegenzutreten. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges, über die majestätischen Wälder des Elfen-Reichs Lindon, bis hin zu dem atemberaubenden Inselkönigreich Númenor und den äußersten Gebieten der Landkarte: Diese Königreiche und Hauptfiguren werden ein Erbe hinterlassen, das lange fortbestehen soll.

Lesen Sie auch: Irres Versprechen: Netflix will wöchentlich einen brandneuen Film veröffentlichen – Trailer zeigt Vorschau.

Video: Elijah Wood – Das macht der „Herr der Ringe“-Star heute

„Herr der Ringe“-Serie von Amazon: Handlungsbeschreibung weist auf Sauron hin

Sollte die zitierte Zusammenfassung authentisch sein, steht der große Antagonist der Serie mehr oder weniger fest. „Der größte von Tolkien erfundene Bösewicht“ dürfte niemand Geringeres sein als Sauron, der bereits aus den Filmen und Büchern (werblicher Link) bekannt ist. Er ist übrigens nicht die einzige altbekannte Figur, die in der Serie auftauchen soll. Vergangenen Berichten zufolge treffen Zuschauer auch auf Galdriel und Elrond. Die Rollen der beiden Charakter werden aber voraussichtlich nicht erneut von Cate Blanchett und Hugo Weaving übernommen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Auch interessant: Nach „Game of Thrones“-Aus: Pay-TV-Sender erlebt heftigen Einbruch der Zuschauerzahlen.

Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.