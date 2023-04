Hellraiser - Das Schloss zur Hölle: Kritik zum neuen Horrorfilm-Remake

Poster zum Film „Hellraiser - Das Schloss zur Hölle“ © Paramount Pictures/Hulu

Sadistische dämonische Schreckgestalten, sogenannte Zenobiten, werden durch eine uralte chinesische Puzzlebox herbeigerufen und bereiten freiwilligen wie unfreiwilligen Benutzern im Horrorfilmklassiker-Remake „Hellraiser: Das Schloss zur Hölle“ infernalische Qualen.

Der 1987 entstandene „Hellraiser: Das Tor zur Hölle“, den der damals 25-jährige Autor der Original-Vorlage, Clive Barker, selbst inszenierte, bildete den Startschuss zu einer weiteren erfolgreichen Horrorfilmreihe in der damaligen Glanzzeit des Genres. Bis 2018 brachte der Originalfilm neun Fortsetzungen in höchst wechselvoller Qualität hervor, in immerhin sieben davon wirkte der britische Schauspieler Doug Bradley (der auch außerhalb der Reihe vorwiegend in Horrorfilmen auftrat) als der bedrohliche Pinhead mit in seinen Kopf eingeschlagenen Nägeln mit (in einem Teil der Reihe wurde seine menschliche Vorgeschichte erzählt).

Bereits 2006 hatte Clive Barker persönlich ein Remake des Originalfilms angedacht, doch während fleißig (gelinde ausgedrückt) wenig begeisternde Fortsetzungen herauskamen, geriet Barkers Projekt immer wieder ins Hintertreffen und verschiedene Regisseure verließen es entweder selbst oder wurden entlassen. Erst 2019 gab es wirklich konkrete Pläne. David S. Goyer, der unter anderem die Drehbücher zu Christopher Nolans „The Dark Knight-Trilogie“, dem Superman-Remake „Man of Steel“) sowie dem in Ungnade gefallenen „Batman vs Superman: Dawn of Justice“ geschrieben hatte, sollte gemeinsam mit Ben Collins und Lukas Piotrowski die Geschichte entwickeln, die seine beiden Mitstreiter dann zum Skript adaptierten. Wie das neue Remake entstand und ob sich Reinschauen lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Thorsten Walch)