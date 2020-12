GNTM: Heidi Klum nervt ihre Crew – und tanzt am Set zu Tokio Hotel

Mitarbeiter gestresst

+ © Kay Nietfeld/dpa Topmodel und GNTM-Jurorin Heidi Klum nervt Mitarbeiter am Set für Dreharbeiten von „Germany‘s next Topmodel“. © Kay Nietfeld/dpa

Heidi Klum nervt ihre Crew am Set von „Germany’s next Topmodel“. Sie tanzt am Set zu Tokio Hotel und hält die Produktion auf.