„Hartz und herzlich“ – Verwirrung über Jacks Instagram-Foto

Von: Marten Kopf

Teilen

Jack zeigt bei „Hartz und herzlich“ seine Geschlechtsangleichung. Auch auf Instagram spricht er über seine Veränderung – ein neuer Post sorgt allerdings für Verwirrung bei den Fans. Lesen Sie hier die Geschichte dazu:

Die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ berichtet aus dem Alltag der Menschen in Rostock Groß Klein: erschütternd, aber immer wieder auch lustig und vor allem herzlich. Die Plattenbauten in Groß Klein sind zum sozialen Brennpunkt in der Hansestadt geworden. Seit 2020 begleitet das RTLZWEI-Team die Bewohner, die am Existenzminimum leben. Besonders schwer trifft das Jack, der an einer Psychose leidet und seine Ausbildung abbrechen muss. In der Sozialdoku haben die „Hartz und herzlich“-Zuschauer Jack eher in dunklen und lässigen Klamotten zu sehen bekommen. Das aber hat sich nun geändert.

Über die Geschichte hinter „Hartz und herzlich“-Jacks neustem Instagram-Foto, das die Fan-Gemeinde bewegt, berichtet MANNHEIM24.

Im Stadtteil Groß Klein leben rund 14.000 Menschen auf weniger als drei Quadratkilometern Fläche – so auch Jack. Die Sozialdoku begleitet den Rostocker bei einem aufregenden neuen Schritt in seinem Leben: Der 23-Jährige ist transgender und hat sich einigen geschlechtsangleichenden Eingriffen unterzogen. (mko)