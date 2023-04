„Hartz und herzlich“-Star Janine macht Laden dicht

Von: Daniel Hagen

Schlechte Nachrichten aus den Benz-Baracken. Janine aus der Show „Hart und herzlich“ macht ihren Laden dicht – nach nicht einmal einem halben Jahr. Lesen Sie hier, was bislang dazu bekannt ist:

Erst im Dezember 2022 hat Janine, bekannt aus der Serie „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“, einen eigenen Laden in Mannheim eröffnet. Die Eröffnung des Make-up-Studios namens „Make-up is You“ wird groß gefeiert, auch Kult-Barackler Elvis ist vor Ort. Es wirkt, als hätte die frisch gebackene Make-up-Artistin ihr Ziel erreicht. Umso größer der Schock, als sie am Montag (3. April) das Aus ihres Salons auf Instagram verkündet!

Zuletzt hat es schon Spekulationen gegeben, ob der Laden überhaupt noch offen ist. Damals antwortet die Mannheimer mit einem klaren „JA!" (dh)

Zuletzt hat es schon Spekulationen gegeben, ob der Laden überhaupt noch offen ist. Damals antwortet die Mannheimer mit einem klaren „JA!“ (dh)