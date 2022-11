„Hartz und herzlich“-Janine hat ihr eigenes Studio – Eröffnungsdatum steht fest

Von: Teresa Knoll

„Hartz und herzlich“ - Janine hat es geschafft: Sie wird ihr eigenes Make-up-Studio in Mannheim eröffnen. Lesen Sie hier, wann der große Tag ist:

Einer der „Hartz und herzlich“-Lieblinge in den Benz-Baracken ist Janine. Wie viele andere zeigt die Zweifach-Mama ihren Alltag in der Sozialdoku auf RTLZWEI-Sendung und ist dadurch inzwischen in ganz Deutschland bekannt. Ihre Fans lieben sie unter anderem deswegen, weil sie ehrgeizig ihren Weg geht. Mittlerweile hat sie ihren Traum verwirklicht.

MANNHEIM24 verrät, wann die große Eröffnung von Janines eigenem Make-up-Studio in Mannheim sein wird.

Ihre Zielstrebigkeit und ihr Fleiß haben sich ausgezahlt. Man kann Janine nur herzlich zu ihrem Erfolg gratulieren, zu dem Studio, das sie sich ganz alleine aufgebaut hat. Und sicher wird sie in Zukunft viele Kunden haben, denn ihre Fans sind durchweg begeistert von den Make-up-Looks, die Janine auf Instagram präsentiert. (resa)